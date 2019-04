Pietro Lombardi singt Duett mit Giovanni Zarrella

Montag, 29. April 2019 17:39 Uhr

Pietro Lombardi hat auf seinem Instagram-Account ein Video gepostet, in dem er eine Cover-Version von Tim Bendzkos Song „Keine Maschine“ von sich gab. Dafür holte er sich gesangliche Unterstützung von seinem Kumpel Giovanni Zarrella.

Giovanni Zarrella stieg später im Song ein und überraschte damit die Fans von Pietro Lombardi. Alle sind begeistert von dem gefühlvollen Duett, schließlich hat man die beiden noch nie zusammen singen hören.

Fans wünschen sich mehr

Zahlreiche Fans und prominente Freunde kommentierten das kurze Video, Jerome Boateng schickte drei Flammen Emojis. Rapper Majoe kommentierte „Hammer Bro“ und Giovannis Frau Jana-Ina schrieb: „So schön“. Sogar Tim Bendzko selbst konnte es sich nicht nehmen, das Video zu kommentieren, der zwei Herzen darunter postete.

Quelle: instagram.com



Ein Fan schrieb außerdem, dass völlig in Vergessenheit geraten sei, dass Giovanni Sänger ist. Bekanntheit erlangte er als Mitglied der „Popstars“-Band Bro’Sis: „Giovanni, alter!! Gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass er so eine geile Stimme hat, die BroSis Zeit ist schon zuuuu lange her! Mehr von euch!“