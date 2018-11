Pietro Lombardi über sein neues Album: „Es wird cool und sexy“

Dienstag, 27. November 2018 08:52 Uhr

Erst im letzten Jahr meldete sich Pietro Lombardi musikalisch erstmals zurück und veröffentlichte mit „Senorita“ und „Phänomenal“ zwei Sommer-Hits, die sich beide auf Platz 1 der Charts platzieren konnten.

Nun will Pietro mehr und kündigt via Instagram für 2019 ein neues Album an. In seiner Story sagt er: „Wie ihr mitbekommen habt, wird nächstes Jahr mein Album erscheinen. Endlich mal wieder ein Album. Alle haben es sich gewünscht.“

2016 veröffentlichte er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sarah Lombardi ein Album, dass jedoch eher mäßig erfolgreich war. Nun hat Pietro bewiesen, solo ist er viel erfolgreicher und will an die Erfolge seiner Sommer-Hits anknüpfen.

So wird sein Album klingen

Auf Instagram veröffentlichte Pietro ein kurzes Video von einem Song namens „Flieg mit mir“ und schreibt: „’Flieg mit mir‘ ist die erste kleine Hörprobe aus meinem Album! Den Song habe ich zusammen mit Cristobal gemacht, er ist ein super Songwriter.“ Falls nun sich nun einige wundern, diesen Namen schon einmal gehört zu haben: Cristobal ist Gewinner der Castingshow „Popstars“ und war Mitglied der Band Room2012, die jedoch erfolglos blieb.

Quelle: instagram.com



Bei „Flieg mit mir“ handelt es sich um eine Ballade. Doch auf seinem Album soll es hauptsächlich Songs zum Tanzen geben: „Wie ihr wisst liebe ich es Balladen zu singen. Natürlich habe ich jetzt zwei Latinonummern gemacht und mein Album wird auch genau in diese Richtung gehen, Uptempo, cool, sexy. Aber ich habe auch ein paar schöne Balladen drauf.“

Ein wenig gedulden müssen sich seine Fans trotzdem: „Mein Plan ist es, Mitte Februar meine erste Single rauszuhauen. Dann nochmal im Sommer natürlich. Im September wird dann mein Album erscheinen“, so Pietro.