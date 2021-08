Pietro Lombardi: Verkündet er hier sein Comeback?

25.08.2021 11:30 Uhr

Pietro Lombardi wird bald zurückkommen - das verkündete er jetzt etwas kryptisch in den sozialen Netzwerken.

Pietro Lombardi hat scheinbar sein Comeback für diesen Herbst angekündigt. Der ehemalige ‚DSDS‘-Gewinner legte vor einer Weile eine musikalische Pause ein. Dabei pausierte er auch von den sozialen Medien, nur wenige Beiträge hielten seine Follower über das Leben des Sängers auf dem Laufenden.

Unter einem Schnappschuss, der ihn mit seinem Sohn Alessio beim Kartfahren zeigt, kündigt Pietro jetzt sein Karriere-Comeback an. Neben die Unterschrift „Zusammen sind wir unschlagbar“ fügte er die Hashtags #comebackstronger und #september. Pietros Fans können also darauf hoffen, dass der ‚Phänomenal‘-Interpret schon nächsten Monat wieder für sie da ist.

Aus diesem Grund legte er eine Pause ein

Anfang Juli hatte er angekündigt, eine Pause von den sozialen Netzwerken einlegen zu wollen. Damals bereitete der 29-Jährige seinen Fans Sorgen als er schrieb, dass er sich zunächst um sich kümmern wolle. Es stand zu lesen: „Normalerweise bin ich immer ein lustiger, positiv verrückter Pietro. Ich liebe es euch mitzunehmen, mit euch live zu gehen, euch mit auf meine Konzerte zu nehmen und euch Kraft und positive Energie zu geben. Aber das kann ich alles nur machen, wenn es mir auch gut geht und das tut es aktuell nicht.“

Was ist nun mit Laura Maria?

Genau so viel wie seine musikalischen Pläne sorgt auch Pietros Beziehungsstatus immer wieder für Rätselraten. Vor wenigen Wochen wurden er und Laura Maria Rypa gemeinsam am Flughafen gesichtet, offenbar auf dem Weg in den Urlaub zu zweit. Doch inzwischen ist schon wieder alles unklar, Pietro legte seine Social Media-Pause ein, Laura hüllte sich von diesem Moment an in Schweigen. Kürzlich wurde Pietro dann sogar mit einer anderen Frau an seiner Seite gesichtet. Krass!

Laura Maria Rypa: Liebeskummer wegen Pietro?

In einer Fragerunde offenbarte Laura Maria jetzt neue Details über ihren Beziehungsstatus und sprach dabei unter anderem von heftigem Liebeskummer. Als ein Follower wissen wollte, ob die 24-Jährige schon einmal Herzschmerzen hatte, offenbarte sie: „Ja, ich hatte sogar echt starken Liebeskummer und es war auch der einzige Liebeskummer bei mir, aber ich denke, wenn man jemanden von tiefsten Herzen liebt, dann ist es nicht einfach, das Ganze mal eben so zu verarbeiten. Es tut bis heute weh, aber ich habe gelernt und akzeptiert, mit dem Schmerz zu leben und auch loszulassen“.

Wer damit wohl gemeint ist?…