Pietro Lombardi will musikalisch neue Richtung einschlagen

Samstag, 5. Januar 2019 10:59 Uhr

Pietro Lombardi will sich nicht unter Druck setzen lassen. Der 26-jährige Sänger erreichte mit seinen letzten Singles ‚Phänomenal‘ und ‚Señorita‘ sensationelle Charterfolge. Umso gespannter und erwartungsvoller blicken die Fans nun also auf seine kommenden Tracks.

In seiner Instagram-Story kündigt Pietro an, dass er mit seinem neuen Album eine neue Richtung einschlagen will. „Ich glaube, ich war noch nie so aufgeregt vor einem Release, weil es halt in meinen Augen eine andere Art von Musik ist“, erklärt er.

Er macht sich keinen Druck

Alles in allem also genügend Gründe, um nervös zu sein. Doch der ehemalige ‚DSDS‘-Sieger versichert, die Nerven zu behalten. „Jetzt denkt der eine oder andere da draußen, ich habe einen Riesen-Druck. Ich mache Musik, weil ich es liebe und deswegen probiere ich mich auch neu aus. Deswegen habe ich null Druck bei der Sache“, stellt er klar.

Quelle: instagram.com

Erstmal dürfen sich die Fans nun auf seine kommende Single freuen. Über den Stil verrät der Star: „Mein nächster Song wird keine Ballade, es wird schon Up-Tempo, aber es ist kein klassischer Latino-Song mit diesen krassen Gitarren und krassem Latino-Flavour.“