Pink: Das ist ihre neue Single “Walk Me Home” 

Mittwoch, 20. Februar 2019 18:34 Uhr

Kinder, klatscht in die Hände! Es gibt neue Musik von Pink (39). Die neue Single heißt “Walk Me Home” und ist nicht nur irgendein Liedchen, sondern der Vorbote auf ihr kommendes Album „Hurts 2B Human“.

Erst vor knapp zwei Wochen hatte die Power-Blondine und zweifache Mutter in der Talkshow von US-Kultmoderatorin Ellen DeGeneres (61) verraten, dass in Kürze neue Musik kommen würde. Und jetzt scheint dieser abgekündigte Zeitpunkt zu sein.

2019 scheint ihr Jahr zu sein

“Walk Me Home” besticht durch einen erfrischenden Singer-Songwriter-Lagerfeuercharme und erfüllt beim ersten Hören schon alle Voraussetzungen, um ein weiterer Radiohit für Pink zu werden.

2019 scheint für Alecia Beth Moore, wie Pink mit vollem Namen heißt, unter einem guten Stern zu stehen, denn erst vor wenigen Wochen wurde die „Please don’t leave me“-Sängerin mit einem eigenen Stern auf dem legendären „Walk of Fame“ ausgezeichnet. Dieses Erlebnis bezeichnete sie als „Surreal“.

Wer „Hurts 2B Human“ hören möchte, muss sich noch etwas gedulden, denn die neue Platte kommt erst im April auf den Markt.

Seit ihrem Karrierestart im Jahr 2000 hat Pink sieben Studioalben und ein Greatest Hits veröffentlicht, die sich weltweit mehr als sechzig Millionen Mal verkauften, dazu kommen 75 Millionen Singles und 2,4 Millionen DVDs. Fünfzehn ihrer Singles konnten sich in den Top Ten der US Billboard Charts platzieren, vier davon kletterten bis auf Platz eins. Die 39-Jährige wurde mit drei Grammy Awards ausgezeichnet und erhielt zwanzig Nominierungen, außerdem einen Daytime Emmy Award, zwei Billboard Music Awards, sieben MTV Video Music Awards (darunter der 2017 Vanguard Award), zwei MTV Europe Awards und zwei People’s Choice Awards. 2013 wurde sie zur „Billboard’s Woman of the Year” gekürt. Überall auf der Welt tritt sie in ausverkauften Arenen auf. In der vergangenen Woche wurde ihr Stern auf dem „Hollywood Walk Of Fame“ eingeweiht.