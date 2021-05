Pink: Neues Video, neues Album, neuer Film

07.05.2021 16:30 Uhr

Mit „All I Know So Far” veröffentlicht US-Popstar Pink heute ein weiteres Puzzleteil, ihres demnächst erscheinenden gleichnamigen Films.

Doch nicht nur der Film wird am 21. Mai veröffentlicht, sondern auch direkt ein neues Album auf dem neben „All I Know So Far“ auch der kürzlich gemeinsam mit ihrer Tochter Willow Sage Hart erschienene Song „Cover Me In Sunshine“ zu finden ist.

Im Video zur neuen Single „All I Know So Far“ hat Pinks Tochter auch wieder einen Platz gefunden, wie der Trailer zum Video verrät. Das offizielle Video zum Song hält auf jeden Fall ein paar Überraschungen bereit.

Ab 17 Uhr ist das Video hier in voller Länge zu sehen:

Der von Greg Kurstin (Adele, Foo Fighters, Sia, Kelly Clarkson, Zayn uvm) produzierte Track wurde von Pink zusammen mit den Songwritern Benj Pasek & Justin Paul (übrigens beide mit zahlreichen Oscar, Grammy, Tony und Golden Globe Awards ausgezeichnet) geschrieben.

Erst letzten Monat kündigte die Sängerin ihren Dokumentarfilm „P!NK: All I Know So Far“ an, der am Freitag, den 21. Mai, exklusiv bei Amazon Prime Video in über 240 Ländern und Territorien weltweit veröffentlicht wird.

Filmdoku über letzte Welttour

In dem Film wird die preisgekrönte Performerin und Musikerin auf ihrer rekordverdächtigen Welttournee „Beautiful Trauma“ im Jahr 2019 begleitet – neben Konzertausschnitten sind zahlreiche private Momente mit ihrer Familie im Film festgehalten.

Gleichzeitig erscheint via RCA Records ein Album mit dem Titel „All I Know So Far: The Setlist“ inkl. „Cover Me In Sunshine“, der neuen Single „All I Know So Far” und zahlreichen Live-Aufnahmen ihrer hochgelobten und rekordverdächtigen „Beautiful Trauma World Tour 2019“.

Das ist Pink

In ihrer Karriere veröffentlichte P!NK seit ihrem Debüt im Jahre 2000acht Studioalben und ein Greatest Hits Album, die sich weltweit mehr als 60 Millionen Mal verkauften: „Can’t Take MeHome“ (2000), „M!ssundaztood“ (2001), „Try This“ (2003), „I’m Not Dead“ (2006), „Funhouse“ (2008), „Greatest Hits…So Far“ (2010), „The Truth About Love“ (2012), „Beautiful Trauma“ (2017) und „Hurts 2B Human“ (2019).

Darüber hinaus stehen über 70 Millionenverkaufte Singles und über eine Million verkaufte DVDs zu Buche. 38 ihrer Singles erreichten in Deutschland die Top 100 der GFK Single Charts, wovon 20 Titel in den Top 10 landeten. Sie wurde bislang mit drei Grammys, einem Emmy Award, zwei Brit Awards, sieben MTV Video Music Awards und zwei MTV Europe Awards ausgezeichnet.

2019 tourte Pink mit ihrer gefeierten „Beautiful Trauma“ World Tour durch 18 Länder inkl. 156 Shows und verkaufte hierzu über 3 Millionen Tickets, was ihr einen Billboard Legend’s OfLive Award für die umsatzstärkste Konzerttournee einer Frau in über einer Dekade einbrachte. P!nk fördert diverse Charities inkl. No Kid Hungry, Make-a-Wish Foundation, Planned Parenthood, REVERB, Autism Speaks, die Human Rights Kampagne und ist ein Ambassador für UNICEF.