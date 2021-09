Placebo geben nach fünf Jahren ihr Comeback mit neuer Single

Brian Molko (li.) und Stefan Olsdal veröffentlichen nach fünf Jahren eine neue Single. (tae/spot)

17.09.2021 11:52 Uhr

Placebo sind zurück: Die britische Alternative-Rockband veröffentlicht nach fünf Jahren eine neue Single. Es soll auch noch mehr neue Musik kommen.

Placebo geben ihr Comeback: Am Freitag (17. September) veröffentlicht die Alternative-Rockband aus London ihre erste Single seit fünf Jahren. Der neue Song trägt den Titel „Beautiful James“ und soll eine energische Botschaft vermitteln: Nicht-heteronormative Beziehungen sollen normalisiert und in dem Track gefeiert werden.

„Wenn der Song dazu dient, die Spießer und Verklemmten zu irritieren, dann soll es mir recht sein“, erklärt Sänger Brian Molko (48). „Aber es bleibt für mich unerlässlich, dass jeder Hörer seine eigene persönliche Geschichte darin entdeckt – ich will euch wirklich nicht vorschreiben, was ihr fühlen sollt.“

Achtes Studioalbum angekündigt

Bald soll auch noch weitere neue Musik folgen. Ihr letztes Studioalbum haben Placebo 2013 mit „Loud Like Love“ veröffentlicht. Der achte Longplayer ist in diesem Jahr bereits fertiggestellt worden. Wann das neue Album veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt.

Mittlerweile besteht die 1994 gegründete Band nur noch aus Brian Molko und Bassist Stefan Olsdal (47). Zu ihren größten Songs zählen „Every You Every Me“ (1998), „The Bitter End“ (2003) und „Without You I’m Nothing“ (1998).