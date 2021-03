Popband BTS bricht Guinness-Weltrekord

17.03.2021 15:10 Uhr

BTS haben einen weiteren Guinness-Weltrekord mit ihrem "Dynamite"-Musikvideo gebrochen.

Die südkoreanischen Chartstürmer, die sich aus den Bandmitgliedern RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V und Jungkook zusammensetzt, brachen den Rekord dafür, die meisten Zuschauer live für ihr Musikvideo des Megahits „Dynamite“ von 2020 bei einer Premiere bei YouTube zu haben.

BTS-Tweet mit Rekord-Botschaft

In einem Tweet, der auf der Twitter-Webseite der Guinness-Weltrekorde veröffentlicht wurde, ist zu lesen: „Das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Geschichte. @BTS_twt’s Rekord für die meisten Zuschauer für ein Musikvideo auf YouTube Premieres wurde nun bestätigt, da die Single Dynamite von 2020 über drei Millionen Zuschauer verzeichnen konnte.“

Nicht der erste Rekord

Die „IDOL“-Hitsänger brachen bereits zuvor zahlreiche Rekorde, inklusive den der meisten Zuschauer für ein Livestream-Konzert für ihr virtuelles „Map of the Soul: 7 – The Journey“-Event und für das meistverkaufte Album für ihre Platte ‘Map of the Soul: 7’.

BTS schrieben auch bei den diesjährigen Grammys Geschichte, als die erste K-Pop-Gruppe, die für den Preis nominiert wurde. „Dynamite“ war bei der Preisverleihung am vergangenen Wochenende für den Preis in der Kategorie ‚Beste Pop-Duo/Gruppen-Performance‘ mit im Rennen. Die Frauenschwärme mussten sich dabei jedoch von Lady Gaga und Ariana Grandes ‚Rain on Me‘-Lied geschlagen geben. (Bang)