29.10.2020 22:09 Uhr

Popmusik aus deutschen Landen: Hier sind „Oh Brother“!

Oh Brother sind das neuste Signing bei Jive Germany und veröffentlichen mit "Rosen aus Plastik" ihre zweite Single samt Musikvideo aus ihrer kommenden Debüt-EP.

Was ist echt in einer Welt, in der fast alles fake ist? In ihrer zweiten Single spielen Oh Brother mit der hedonistischen Selbstinszenierung ihrer Generation. Sie hinterfragen eine Gesellschaft, in der die Grenzen verschwimmen zwischen real und digital, original und Imitat, wo alles nur vordergründig echt sein muss und im nächsten Moment schon wieder vergeht.

Der Sound von „Rosen aus Plastik“

Musikalisch vereint „Rosen aus Plastik“ modernen Pop mit Trap und R’n’B – und den einzigartigen Gesangskünsten der talentierten Brüder. Lucas und Felix entfalten ihre unterschiedlichen Klangfarben im Duett zu einem harmonischen Gesamtkunstwerk. Intensive Melodien wechseln sich ab mit fast melancholischem Sprechgesang. Mit vielen Metaphern und viel Gefühl spricht dieser Song zwischen den Zeilen. Und doch versteht man jedes Wort.

Das sind Oh Brother

Oh Brother sind die Brüder Felix (8) und Lucas Hain (26) aus Karlstadt. Beide machen schon seit einigen Jahren Musik, doch zu einem großen Wurf reichte es bislang nicht. Das könnte sich jetzt ändern. Einigen dürften die beiden bekannt sein aus Fernsehshows wie „The Winner Is …“ (2012) oder „Voice Of Germany“ (2012).

Schon als Teenager spielten sie mit ihrem musikbegeisterten Vater Rainer bei Stadtfesten und Veranstaltungen in Karlstadt oder Würzburg auf.

Felix absolvierte in Maastricht/Niederlande ein Master-Studium in „Digitale Medien“, arbeitete später in Berlin, für eine TV-Produktionsfirma. Lucas hat ein Studium in Medienwissenschaften und Amerikanistik in Bayreuth hinter sich.

Felix spielt Klavier, Gitarre und Bass. Lucas spielt neben Klavier und Gitarre auch noch Schlagzeug und Mundharmonika. Die beiden haben ein enges Verhältnis und sind sich nicht nur äußerlich sehr ähnlich. Sie lieben es gemeinsam auszugehen und Partys zu feiern.

Seit einigen Jahren leben sie in Berlin und haben sich nun neu aufgestellt – mit deutschsprachigen Songs.