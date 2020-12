10.12.2020 21:50 Uhr

„Popstars“: Was wurde eigentlich aus Melouria?

2012 ging die Castingsendung "Popstars" wieder auf Talentsuche und wählte am Ende drei junge Sänger und eine Sängerin in die Band Melouria. Aber was machen Steffi, Cem, Alex und Alessio eigentlich heute?

Im September 2012 wurden Steffi Graf, Alexander Babacan, Alessio Intemperante und Cem Özdemir als Siegerband zusammen gestellt und veröffentlichten ihren ersten Song „How Do You Do! 2012“. Ein durch einen Schlumpfentechnobeat und Rap-Einlagen aufgepimpte Version des gleichnamigen Roxette-Klassikers. Rund ein halbes Jahr später gab die Band ihre Trennung bekannt. Wie ist es den ehemaligen Bandmitgliedern seit dem ergangen?

Steffi Graf

Nach dem Band-Aus von Melouria versuchte sich Steffi mit diversen Musikprojekten. Unter dem Bandnamen „Prototype“ wollte sie mit dem ehemaligen „Popstars“-Mitstreiter Alessandro die Charts stürmen. Daraus wurde dann doch nichts und sie versuchte es Solo unter ihrem neuen Namen Evy mit dem Song „Prototype“ – wie einfallsreich. Aber auch ihre Solo-Karriere wollte nicht so wirklich Fahrt aufnehmen.

Auf Instagram beschreibt sich Steffi aktuell als Travelgirl, Singer und Vocalcoach. Sie reist viel und versorgt ihre Follower mir schönen Bildern von fernen Destinationen.

Alex Babacan

Alex Babacan scheint die Musik an den Nagel gehangen zu haben. Er macht nun Kampfsport wie Jiu Jitsu und auch Grappling. Bilder von seiner Kampfkunst postet er stolz bei Instagram.

Musikalisch versuchte er es vor einigen Jahren noch einmal bei „The Voice of Germany“, schaffte es damals aber nicht bis ins Finale, sondern nur in die Battle-Runden. Optisch hat sich der hübsche Alex seit Melouria-Zeiten nicht verändert.

Alessio Intemperante

Alessio zog sich nach dem Aus von Melouria aus der Öffentlichkeit zurück und scheint sich auf sein Privatleben konzentriert zu haben. Auf Instagram postet er Outfitbilder und auch hin und wieder einige Influencer-Kooperationen.

Privat hat er sein Glück gewunden und ist seit Juli 2016 mit seiner schönen Frau verheiratet. Musik scheint er nicht mehr zu machen, schade eigentlich! Aber Hauptsache, Alessio geht es gut…

Cem Özdemir

Im Gegensatz zu Alessio macht Cem bis heute Musik und steht auf der Bühne. Der Sänger trägt die Haare nun lang und postet auf Instagram regelmäßig kurze Videos von Gesangseinlagen.

Auch er hat sein privates Glück gefunden und machte seiner Freundin Aysem im April 2018 einen Antrag. Die Hochzeit folgte einige Zeit später und die beiden sind bis heute glücklich liiert.

