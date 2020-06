Post Malone: Tommy Lee trommelt bei „Tommy Lee“

Post Malones neuer Song heisst nicht nur genau so wie Tommy Lee – er klingt auch so! Der Mötley Crüe-Drummer sitzt bei „Tommy Lee“ nämlich auch am Schlagzeug.

„Tommy Lee“ wurde heute (12. Juni) veröffentlicht und ist ein wilder Stilmix: Neben Post Malone und Tommy Lee hat auch noch Rapper Tyla Yaweh mitgemischt. Das Ergebnis: einfach irre!

Ode an das Rockstar-Leben

In einem Interview auf SiriusXMs „Debatable“ sagte Tommy über den Track: „Er ist irre. Er ist im Grunde eine Ode an das Leben von Rockstars, über das Menschen im Hip-Hop immer zu sprechen scheinen.“

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Rocker mit dem Rapper zusammengetan hat. Auch in „Over Now“ von Posts 2018er Album „Beerbongs & Bentleys“ ist sein Getrommel schon zu hören.

Der 57-jährige Musiker fügte hinzu: „Ich kenne Post Malone schon eine Weile und dieser Kerl ist ein Rockstar, lasst es mich euch sagen. Er ist ein absolut Verrückter.”

Auch Tyla beschrieb im Gespräch mit „NME“ die Bedeutung des Tracks als „Leben leben und positive Energie verbreiten“. Er fügte hinzu: „Tommy Lee gibt einfach keinen Dreck und ich liebe das an ihm.“

Klingt so, als hätten diese drei Künstler sich gesucht und gefunden. Vielleicht können die Fans dann ja sogar weitere Zusammenarbeiten erwarten. (Bang)