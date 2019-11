Prince: Das ist sein neuer Song „Don’t Let Him Fool Ya“

Es wurde ein weiterer bisher ungehörter Prince-Song veröffentlicht. Es gibt angeblich nur 23 Titel, die der 2016 verstorbene Sänger noch zu Lebzeiten geschrieben haben soll, aber nie veröffentlichte. Das soll sich bald ändern, denn die Nachlassverwalter haben nun einen weiteren Song herausgegeben.

‚Don’t Let Him Fool Ya‘ lautet der Titel, der auch auf dem Super Deluxe Remake-Album von ‚1999‘ zu hören sein soll. Darauf sollen auch die anderen bisher unveröffentlichten Songs sein. Das Album erscheint am 29. November.

Zwischen 1981 und 1983 entstanden

Die Tracks nahm der Sänger Prince alle zwischen November 1981 und Januar 1983 auf, was für ihn eine sehr erfolgreiche Zeit war. Damals erklärte er: „Ich gehe am liebsten nach meiner Intuition. Manchmal trifft es mich einfach und dann muss ich diesen Song erst aufschreiben, bevor ich mit irgendetwas anderem weitermachen kann. Es ist, als wenn eine andere Person in mir wäre, die zu mir spricht.“

Offenbar hatte der Musiker also sprichwörtlich eine eigene Muse und was die ihm ins Ohr geflüstert hat, können die Fans in ein paar Wochen noch in den letzten ungehörten Prince-Songs erfahren.