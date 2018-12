Promi X-Mas (2): John Legend mit Weihnachtsvideo!

Samstag, 1. Dezember 2018 20:51 Uhr

John Legend bringt seine Fans in Weihnachtsstimmung – und zwar mit der Neuinterpretation eines Klassikers.

US-Popstar John Legend (39) hat eine neues Musikvideo veröffentlicht. Pünktlich zu Beginn der Adventszeit interpretiert der 39-jährige Soul-Star den Weihnachts-Standard „Have Yourself a Merry Little Christmas“ gemeinsam mit der US-amerikanischen Jazzmusikerin und Grammy-Preisträgerin Esperanza Spalding neu.

Single und Weihnachtsalbum in den Startlöchern

Das niedliche Video zeigt eine Gruppe Kinder bei festlichen Vorbereitungen auf die Weihnachtszeit. Der Song ist der Vorbote für ein komplettes Weihnachtsalbum mit dem Titel „A Legendary Christmas“, das ebenfalls ab sofort erhältlich ist. Schaut Euch das Video zu „Have Yourself a Merry Little Christmas“ an.