21.08.2020 09:36 Uhr

Puhdys-Bassist Harry Jeske gestorben

Musiker Harry Jeske, Bassist und Mitgründer der berühmten DDR-Band Puhdys, ist im Alter von 82 Jahren verstorben.

Harry Jeske, Gründungsmitglied und bis 1997 Bassist der DDR-Rockband Puhdys („Puhdys in Rock“), ist tot. Er starb einem Bericht des „Berliner Kurier“ zufolge am vergangenen Donnerstag im Alter von 82 Jahren. Der ehemalige Manager der 1969 gegründeten Band, Rolf Henning, habe die Nachricht inzwischen bestätigt.

Letzter Auftritt 2019

Letztmals war Jeske bei einer Feierlichkeit zum 50. Jubiläum der Band im vergangenen Jahr in der Öffentlichkeit zu sehen. Damals war er aufgrund gesundheitlicher Probleme bereits auf einen Rollstuhl angewiesen. Auch sein Ausstieg aus der Band 1997 war kein freiwilliger, wegen eines Ohrenleidens musste er als Bassist abtreten. Seine Nachfolge trat Peter Rasym an.

Auch interessant:

Das sind die Puhdys

Der Name der Band setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Gründungsmitglieder plus einem Y zusammen – das H steht für Harry. Die anderen Bandgründer sind Dieter Birr (76), Dieter Hertrampf (75), Udo Jacob und Peter Meyer (80). 2014 teilten die Puhdys ihre Auflösung mit, 2016 gaben sie in Berlin ihr letztes Konzert. Jeske zeichnete auch für einige Songs der Band verantwortlich, unter anderem für das 1974 veröffentlichte „Lied für Generationen“.

