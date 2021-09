Queen und Brian May gratulieren Freddie Mercury zum 75. Geburtstag

Freddie Mercury hätte am Sonntag seinen 75. Geburtstag gefeiert. (wue/spot)

05.09.2021 11:15 Uhr

Mit Freddie Mercury wäre einer der größten Musikstars aller Zeiten am 5. September 75 Jahre alt geworden. Queen, Brian May und Roger Taylor gratulieren via Social Media.

Freddie Mercury (1946-1991) ist bis heute eine der schillerndsten Figuren der Musikwelt. Am 5. September hätte der Sänger von Queen seinen 75. Geburtstag gefeiert. Auf Twitter veröffentlichten die offiziellen Accounts des Sängers und der Band einen Link zu einem Geburtstagsvideo. Darin sind unter anderem Ausschnitte aus alten Auftritten und einem Interview sowie Schnappschüsse zu sehen. Zudem gratulierte die Band mit einem „Alles Gute zum Geburtstag, Freddie“.

“I’ll always walk around like a Persian popinjay, and no one’s gonna stop me.” ?

Happy Birthday, Freddie. Watch the full #Freddie75 video here: https://t.co/6eP6VH85AR ? pic.twitter.com/KLAS8EUkjl — Freddie Mercury (@freddie_mercury) September 5, 2021

„Als ob ich in Freddies Augen blicke“

Auf seinem eigenen Instagram-Account meldete sich auch Queen-Gitarrist Brian May (74) zu Wort und wünschte dem Sänger alles Gute. Er teilte einen Clip mit Werken des Künstlers Nenu Arts, der oftmals Freddie Mercury als Motiv für seine Bilder verwendet. Das Bild am Ende des Videos sei Mays liebstes Porträt von Mercury, das der Künstler erschaffen hat. „Ich fühle mich, als ob ich in Freddies Augen blicke“, erklärt der Musiker.

Queen-Schlagzeuger Roger Taylor (72) veröffentlichte auf Instagram ein altes Bild mit Mercury. „Alles Gute zum Geburtstag, liebster alter Freund“, schreibt Taylor im beigefügten Kommentar. Der 1991 verstorbene Sänger sei „für immer in Gedanken bei uns“.