Rag ’n’ Bone Man und Pink tun sich zusammen: Hier ist das Video!

Rag’N’Bone Man und Pink tun sich zusammen: Hier ist das Video!

10.04.2021 11:30 Uhr

Nach der ersten Single-Auskopplung „All You Ever Wanted“ meldet sich Rag 'n' Bone Man mit einer Superstar-Kollaboration mit Pink zurück!

Der gemeinsame Track „Anywhere Away From Here“ erschien jetzt und ist somit eine weitere Singleauskopplung aus dem lang erwarteten neuen Album „Life By Misadventure“, das am 7. Mai via Columbia Records erscheint.

Darum geht’s in dem Song

Rag’N’Bone Man sagte über den gemeinsamen Track: „Dieses Stück spiegelt auf sehr ehrliche Art das Gefühl wider, aus unangenehmen Situation entfliehen zu wollen. Es geht um die ganz persönlichen Schwachstellen und Verletzlichkeiten, mit denen wir alle konfrontiert sind. Es ist mir eine große Ehre, P!nk mit auf dieser Platte zu haben und ich bin sehr froh, dass sie in der Lage war, ein Teil zu sein.“

Pink kennt Rag’n’Bone Man schon länger

Und Pink äußerte über den gemeinsamen Track: „Ich traf Rag ’n‘ Bone Man zum ersten Mal in Europa im Jahr 2017, kurz nachdem ich seinen Song ‚Human‘ gehört habe. Ich hatte mich sofort in seine Stimme verliebt. Als wir uns zum ersten Mal persönlich gegenüberstanden, erkannte ich, dass er auch eine wunderschöne Seele besitzt. Seitdem war mir klar, dass ich eines Tages mit ihm arbeiten wollte. Es gäbe keinen besseren gemeinsamen Song für uns als ‚Anywhere Away From Here‘. Ich fühle mich geehrt, ein Teil dieser Zusammenarbeit zu sein.“

Das ist der Überflieger Rag’n’Bone Man

Das Rag’n’Bone Man ein echter Vollblut-Musiker ist, hat er bereits mit seinem Debüt „Human“ bewiesen, mit dem er 2017 einen Bilderbuch-Karrierestart hin legte. Das Album wurde in Deutschland mit Platin ausgezeichnet – in Großbritannien sogar gleich 4x – und zählt in diesem Jahrzehnt zu den am schnellsten verkauften Longplayern eines männlichen Künstlers.