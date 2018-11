Rammstein legen nochmal nach

Samstag, 10. November 2018 09:20 Uhr

Rammstein kündigen nach dem Zusammenbruch der Ticket-Webseite Eventim Zusatzkonzerte an. Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass die Rocker 2019 auf große Tournee gehen werden, um ihr kommendes neues Album, das erste nach knapp zehn Jahren, live zu präsentieren.

Am Donnerstag (8. November) startete dann der Ticketverkauf für die Konzerte, die in ganz Europa stattfinden werden, und der Ansturm der Fans legte sofort die Webseite des Anbieters Eventim lahm. Wer am Ende doch noch durch kam und Tickets ergatterte, konnte sich glücklich schätzen, aber auch für alle anderen Fans gibt es jetzt bereits wieder Hoffnung, denn die Band kündigte bereits Zusatzkonzerte in Wien, München und Berlin an.

Und auch für die bisher bereits bekannten Termine soll es aber angeblich noch Tickets geben, die preislich zwischen knapp 60 und 100 Euro zu haben sind.

Gebt fein acht!

Mit einer besonderen Schnitzeljagd und einer sich viral verbreitenden Werbekampagne hatten Rammstein weltweit für Aufregung bei ihren Fans gesorgt. Dabei waren zuerst noch gar keine offiziellen Tourtermine und keine Bestätigung des neuen Albums bekannt gegeben worden. Erste von Band und Tourveranstalter angefeuerte Spekulationen sowie Nachrichtenlecks machten jedoch die Runde. Anschließend startete eine Kampagne, in der die Rocker rund um Till Lindemann nach und nach Spielorte für 2019 bekannt gaben.

Unter dem Hashtag #gebtfeinacht sollten Fans Hinweise in den sozialen Netzwerken posten, die sie in ihrer Stadt entdeckt haben. Diese waren teilweise nicht zu übersehen: An Berliner Hauswänden erstrahlten beispielsweise Illustrationen des Berliner Olympiastadions, die jedoch auch große Ähnlichkeit mit der Alten Försterei hatten. Außerdem hingen in Gelsenkirchen, Frankfurt, Hannover und weiteren Städten bereits Plakate mit konkreten Daten. In Österreich, den Niederlanden und Russland waren ebenfalls Aushänge aufgetaucht. Rammstein werden im Rahmen ihrer ersten Stadiontour zwischen dem 27. Mai und dem 22. August unter anderem in München, Dresden, Rostock, Berlin, Hannover und Frankfurt zu sehen sein.