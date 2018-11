Rammstein: Tour in 4 Stunden ausverkauft und Zusatzkonzert

Donnerstag, 8. November 2018 19:10 Uhr

Nachdem bekannt wurde, dass Rammstein 2019 auf Tournee gehen würde, fieberten eingefleischte Fans sehnlichst auf den Start der Ticketverkäufe hin.

Doch alle die jetzt noch ein Ticket haben wollen schauen in die Röhre. Die Tickets der Tournee waren innerhalb von vier Stunden restlos ausverkauft. Noch dazu hat die Ticket-Seite nicht mit so einem Ansturm gerechnet, beim offiziellen Ticketverkauf auf Eventim ist die Seite mehrmals zusammengebrochen. Auf der Seite hieß es dann: „Aufgrund einer Vielzahl zeitgleicher Anfragen an unsere Systeme befinden Sie sich kurzzeitig im Warteraum.“

Quelle: instagram.com

Gegenüber „WAZ“ sagte ein Sprecher, dass die Tickets innerhalb von vier Stunden ausverkauft waren. Aufgrund des Ansturms gab die Band bekannt ein Zusatzkonzert in München am 9. Juni 2019 zu geben, aber auch diese Karten sind inzwischen vergriffen.