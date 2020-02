Ramon Kaselowsky: So geht’s mit Bohlens Liebling weiter

Das Auslandsrecall-Finale von DSDS führt die Kandidaten am Samstagabend in eines der ältesten Weingüter Südafrikas. Im Boschendal Wine Estate wird seit 1685 Weinanbau betrieben. Die alten Gemäuer des Weinguts und der blühende Garten bieten eine romantische Kulisse für die Kandidaten, die heute in Duetten auftreten.

Zu ihrem Auftritt vor der Jury werden die Paare in einem Oldtimer vorgefahren. Dass die Gesangsdarbietungen mittlerweile ein hohes Niveau erreicht haben, muss auch Dieter Bohlen feststellen: Ein Duo beeindruckt ihn schwer: Ramon Kaselowsky und Paulina Wagner mit dem Evergreen „My Girl“ von den Temptations. Dabei war Paulina nicht zwingend von ihrem Gesangspartner angetan: „Seine Art ist halt sehr bossy”…

h2>Bohlen sieht Ramon in den Top 5

Kommentar Bohlen: „Paulina ich muss Dir sagen, Du hast Ramon um Lichtjahre geschlagen. Aber nur in der Optik. Du siehst wirklich wunder- wunderschön aus mit dem Kleid, Du bist ’ne Erscheinung, Personality ist da, Ausstrahlung ist da, du kannst singen, du kannst verschiedenste Genres abbilden. Du gehörst ganz klar für mich in die Mottoshows.“

Doch für den Oberjuroren gehört die volle Sympathie auch weiterhin dem Ex-Zirkusartisten Ramon. „Ramon, Du hast einen Wiedererkennungswert in der Stimme. Du hast ein Gefühl in der Stimme. Wenn Du nicht in die Top 5 kommst in en Mottoshows, dann säge ich mir den linken Zeh ab. Ramon, das ist einfach wirklich, große, große Klasse.“

Kommentar von Pietro Lombardi: „Ramon, Du bist ’ne Maschine, absolute Weltklasse!“ Und Xavier Naidoo fällt nix mehr ein: „Es war schön, hat mir gut gefallen. Top“.

Zwölf Kandidaten zogen am Samstag in die letzte Recall-Runde vor Publikum ein. Für Kristina, Nataly, Isabell und Kevin ist die Show zu Ende. Die Liveshows von DSDS starten am 14. März.

Die ganze Show vom Samstagabend gibt’s nun auch bei TVNow zu sehen!