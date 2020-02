Ramon Koselowsky Superstar ist zurück: Von Bohlen gibt’s den Ritterschlag

Ramon Kaselowsky ist wieder zurück! Der Überraschungskandidat aus der ersten Folge der diesjährigen Staffel von DSDS sorgte am Samstagabend beim Recall wieder für Gänsehaut bei der Jury.

126 Sängerinnen und Sänger haben in den Jury-Castings den begehrten Recall-Zettel bekommen. Diese treten jetzt im Recall in Sölden an – einem Ferienort in den österreichischen Alpen. Im gläsernen Ice Q Restaurant (bekannt aus dem James Bond Film „Spectre“) auf 3000 Metern mit traumhaften Blick in die Berge müssen die Kandidaten in der ersten Runde in 10er Reihen vor die Jury treten und singen.

Quelle: instagram.com

„Du bist sooo gut!“

Höhepunkt der Show vom Samstagabend: Der 26-jährige Ramon Kaselowsky sang mit Elvin Kovaci (Gruppe Nr. 8) eine deutsch-englische Version des uralten Platters-Hits „Only You“ und sorgte für noch nie dagewesene Begeisterungsstürme der Jury um Dieter Bohlen.

„Ramon, es ist glaubwürdig, du strahlst, du hast ’ne mega angenehme Stimme, sehr gefühlvoll und da kriegt man ein bisschen Gänsehaut“, sagte Pietro Lombards nach dem Auftritt. Auch Oana Nechiti war hin und weg: „Ramon, du hast ’ne super-Ausstrahlung, lächelst die ganze Zeit!“ Und Xavier Naidoo ist ebenso schwer begeistert: „Du bist soooo gut! Egal was Du singen willst, Du verkaufst es uns… es ist einfach zu gut. Richtig, richtig gut!“

Und schließlich gab’s von Dieter Bohlen für den ehemaligen Zirkusartisten (Pseudonym „Ramon Roselly“) und heutigen Gebäudereiniger aus Delitzsch/Sachsen den Ritterschlag: „Ja Ramon, ich hatte das noch nie in den ganzen Staffeln, dass einer so gut gesungen hat. Das kann man gar nicht besser singen! Klar, das ist jetzt nicht angesagt wie du singst und das ist völlig gegen den Trend, wie du das singst, (aber) das ist hammermäßig“.

Schon über 900.000 Views bei Youtube

Übrigens: Ramon, der auch beim ESV Delitzsch Fußball spielt, ist nicht solo. Mit seiner hübschen Freundin Lorena Hein, die er auch im Zirkus kennenlernte, ist der Strahlemann seit sechs Jahren zusammen.

Und: Der gebürtige Merseburger wohnt noch immer in einem 20 Jahre alten Zirkus-Wohnwagen. „Wir hatten noch nie ein Haus oder eine Wohnung, ich fühle mich einfach wohl so“, sagte er dazu der ‚Bild‘-Zeitung. „Man hat alles was man braucht, genau das gleiche wie in einer Wohnung, nur etwas kleiner.“

Ramons erster Auftritt mit dem Schlager „100 Jahre“ hat bei Youtube schon über 900.000 Aufrufe!

