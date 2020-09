23.09.2020 14:52 Uhr

Ramon Roselly bringt sechs neue Songs und mehr raus

Er hat vollbracht, was vor ihm nur ganz wenige geschafft haben: Seitdem Ramon Roselly im Frühjahr als strahlender Gewinner bei „DSDS“ hervorging, hat sich der 26-Jährige in absoluter Rekordgeschwindigkeit zum beliebtesten und erfolgreichsten Schlagersänger Deutschlands entwickelt.

Für sein Top 2-Debüt „Herzenssache“ erhielt Ramon Roselly nach kurzer Zeit eine goldene Schallplatte. Im kommenden Oktober erscheint das Album als um sechs exklusive Bonus-Stücke ergänzte Platin-Edition – mit seiner brandneuen Single „Unendlich“ gibt er nun einen ersten Vorgeschmack!

Wird Ramon Roselly der neue Schlager-Standard?

Pop-Titan Dieter Bohlen sprach schon vor Ramon Rosellys haushohem „DSDS“-Sieg von einer „zukünftigen Schlager-Ikone“. Auch Ramons Musikerkollegen und seine unglaubliche Fan-Community sind durchweg vom unglaublichen Talent, dem Charme und der einnehmenden Bühnenpräsenz des Ausnahmesängers begeistert.

Der Gute entstaubt das generationsübergreifende Traditions-Genre gründlich, um es auf eine unverbrauchte, moderne und doch zeitlose Art zu interpretieren.

Eine große Vision

Mit traumwandlerischer Stilsicherheit verbindet er sein Timbre mit einer charismatischen Ausstrahlung und einem coolen Look zu einer zeitgemäßen, authentischen Schlager 3.0-Version. Ramon Roselly ist das Gesicht, und die Stimme des Schlagers des 21. Jahrhunderts!

Bereits am Release-Tag schoss „Herzenssache“ auf Platz 2 der deutschen Charts und peakte auf Platz 1 in Österreich. Das Album stand über acht Wochen in den Top 10 der deutschen Album Charts und ist mit über 100.000 verkauften Einheiten bereits nach 10 Wochen mit Gold ausgezeichnet worden.

Der Erste seit Beatrice Egli

Auch die Hitsingle „Eine Nacht“ knackte den 1. Platz der Download-Charts sowie der offiziellen Single-Charts – somit stellt Ramon Roselly den ersten Schlagersänger seit Beatrice Egli dar, der diesen seltenen Erfolg feiern kann. Mittlerweile konnte der Track fast 10 Millionen Views und fast 12 Millionen Streams generieren.

Auf seiner brandneuen Single bringt Ramon Roselly die Herzen seiner Fans zum Schmelzen. „Unendlich“ ist eine packende Liebeserklärung, auf der sich der Sänger von seiner leidenschaftlichsten Seite präsentiert.

Heiße Flamenco-Rhythmen für den Herbst

Ganz getreu seines spanisch angehauchten Künstlernamens verbindet Ramon heißblütige Flamenco-Rhythmen mit modernen Beats. Gemixt mit einer eingängigen Popmelodie und seiner sofort unter die Haut gehenden Stimme zu einem mitreißenden Sommerhit mit Ohrwurm-Qualitäten!