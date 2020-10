16.10.2020 18:39 Uhr

Ramon Roselly: Das neue Album ist da – und wir verlosen es!

Seit seinem erdrutschartigen "DSDS"-Sieg 2020 geht es für den sympathischen Schlagersänger Ramon Roselly nur bergauf. Sein Debüt-Album "Herzensache" wird jetzt um sieben exklusive Bonus-Stücke zur Platin-Edition erweitert.

Heute erscheint die Platin-Edition von Ramon Rosellys Debütalbum „Herzenssache„, mit sieben exklusiven Bonus-Stücken. On Top bietet die limitierte Fan-Box eine Wollmütze, ein Handy-Socket, eine Karaoke CD, ein A2-Poster sowie eine hand-signierten Autogrammkarte. Für wenige Glückliche befindet sich sogar ein Golden Ticket in der Fanbox, mit dem man ein Meet & Greet mit Ramon bei einem Konzert in 2021 gewinnt.

Damit wird dem Strahlemann aus der Nähe von Leipzig eine Ehre zuteil, über die sich bisher noch kein anderer DSDS-Gewinner freuen durfte. Im Interview mit klatsch-tratsch.de hat der 26-Jährige verraten, wie stolz er darauf ist.

Duett mit Florian Silbereisen

„Ich freue mich riesig darüber. Es macht mich unheimlich stolz, dass meine Musik den Leuten so sehr gefällt“, so der Hobbyfußballer. „Ich hoffe, dass die neuen Lieder ebenfalls so gut ankommen, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt!“ Den Song „Mandy“ hat der ehemalige Artist mit keinem Geringeren als mit Florian Silbereisen aufgenommen.

Unbeschreibliche Gefühle

De bayrische Sänger und Moderator scheint ebenfalls ein großer Fan von Ramon Roselly zu sein. In Silbereisens TV-Shows zählt Ramon neben Größen wie Howard Carpendale mittlerweile zu den Stammgästen. „Das sind unbeschreibliche Gefühle, sowas zum Beispiel gönne ich jedem. Mit solchen Leuten auf der Bühne stehen zu dürfen und sich Backstage mit denen zu unterhalten. Das ist wirklich unglaublich“, erklärte der „DSDS„-Sieger dieser Seite.

Carpendale und Co. sind eigentlich ganz normal

Über seine Idole sagte er: „Die siehst du schon, seit du ein kleiner Junge bist – Howard Carpendale und so weiter! Dann singst du deren Lieder und dann stehst du auf einmal vor ihnen. Dann stellst du fest, wie normal die eigentlich sind. Es sind ja auch nur Menschen“, schwärmte er von seinen berühmten Kollegen. „Im ersten Moment denkt man sich erstmal ‚Boah, boah‘. Aber es ist schon cool und es freut mich wirklich sehr, dass ich das erleben darf.“

