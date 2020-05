Ramon Roselly: Der Shootingstar des Jahres ist jetzt öfter zu sehen

DSDS-Sieger Ramon Roselly wird man in nächster Zeit öfter im Fernsehen und bei Auftritten sehen können. Nach den ersten Lockerungen im Rahmen der Corona-Beschränkungen darf der sympathische Sänger nun ins Rampenlicht zurückkehren.

Den Auftakt der neuerlichen Charme-Offensive macht ein Gastspiel mit Florian Silbereisen am 22. Mai in der MDR-Talkshow „Riverboat“. Diese Paarung ist kein Zufall: Silbereisen war ja in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ und hatte wie halb Deutschland den ehemaligen Artisten gleich ins Herz geschlossen. Im „Riverboat“ dürften die beiden auch bei die neue gemeinsame Show plaudern. Der MDR präsentiert am 29. Mai „Willkommen im SchlagerXirkus – Stars & Hits in Leipzig!“

Zuvor am 23. Mai geht’s für den extrem charismatischen Ramon zum Autokino „Carpitol“ am Messepark in Trier. Mit dabei ist dort u.a. auch Sängerin Michelle, übertragen wird das Ganze von SWR4 Rheinland-Pfalz.

Im Riverboat dürfte auch Ramons Gesangsanfänge zur Sprache kommen, über die der aktive Fußballer beim ESC Delitzsch jüngst auch woanders plauderte.

Mit Helmut Lotti fing alles an

„Ich bin mit der Musik einfach groß geworden. Mein erstes Lied war mit sechs Jahren ‚Friends‘ von Helmut Lotti und Michael Junior“, verriet er „Schlager.de“. „Das war der erste Song, den ich auswendig konnte, damit bin ich aufgewachsen.“ Bei seinen Freunden fällt der 26-Jährige Strahlemann damit natürlich komplett aus der Reihe: „Die hören dann auch mal was Modernes, wo sie so richtig zu abgehen können. Ich kann mich halt hinsetzen und höre mir zwei Stunden Engelbert Humperdinck an. Das genieße ich, und da kann ich mich fallenlassen.“

Übrigens: Auch in der fünften Woche ist Roselly in den Top 5 der deutschen Album-Charts und belegt dort mit seinem Debüt in dieser Woche Platz 4.