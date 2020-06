Ramon Roselly: Hier ist „Eine Sommernacht mit dir“ und was uns dazu auffällt!

Die warme Jahreszeit rückt immer näher und passend dazu hat DSDS-Gewinner Ramon Roselly das Musikvideo zu seiner Single „Eine Sommernacht mit dir“ herausgebracht. Aufgenommen wurde das Ganze auf der Insel Rügen, am Strand.

Der 26-Jährige ist das neue Gesicht und die Stimme des deutschen Schlagers im Jahr 2020: Jung, sympathisch und modern! Der einstige Zirkus-Artist verbindet seine sofort wiedererkennbare Stimme mit einer charismatischen Ausstrahlung und einem coolen Look zu einer zeitgemäßen, authentischen Schlager 3.0-Version. Nach seinem historischen Sieg bei „Deutschland sucht den Superstar“ legt der 26-Jährige nun mit „Eine Sommernacht mit dir“ eine brandneue Single aus seinem Top 2-Debütalbum „Herzenssache“ vor!

Kenner werden hellhörig bei der Hookline des Songs und schnell fündig. US-Soulikone Barry White brillierte mit dem Motiv in seinem fetten Welthit „Can’t Get Enough Of Your Love“ 1974 (Weiter unten kann man den Song hören!) In Ramons Version wurde die Melodie natürlich juristisch sauber abgewandelt.

Und: Die Dame in dem Clip ist nicht Ramons Freundin Lorena Hein. Die war aber offenbar mit auf Rügen und postete ein Foto auf Instagram. Womit man sämtlichen Gerüchten in Richtung „Hat der Ramon etwa eine Neue?“ schon mal den Wind aus den Segeln nehmen kann…

An der Spitze der Charts

Anfang April gewann der ehemalige Gerüstbauer aus Zschernitz bei Leipzig das Finale von „DSDS“ mit einem nie dagewesenen Rekordergebnis von 80,82 % der Stimmen. Die von Dieter Bohlen höchstpersönlich komponierte und produzierte Sieger-Single „Eine Nacht“ avancierte noch in der Finalnacht zum absoluten Megahit und schoss auf Platz 1 der deutschen Single-Charts – der aller erste Schlager-Titel überhaupt und gleichzeitig der erste „DSDS“-Sieger-Song seit sieben Jahren, der sich im hart umkämpften Streaming-Zeitalter an die Spitze der Hitparade setzen konnte!

Das nur wenige Tage später veröffentlichte Debütalbum „Herzenssache“ enterte auf Anhieb den 2. Platz der deutschen Longplay-Charts und befindet sich seit mehr als sieben Wochen in den Top 5. In Österreich stieg das Album gleich zweimal auf den 1. Platz ein und kletterte in bis auf Platz 2 der Hitparade.

Ohrwurm-Potenzial

Doch nicht nur das: Ende Mai erhielt Ramon mit „Willkommen im SchlagerXirkus – Stars & Hits in Leipzig“ schon seine eigene Freitagabend-Show im MDR! Um diesen phantastischen Erfolg gebührend zu feiern, veröffentlicht der Sänger nun seine brandneue Single „Eine Sommernacht mit dir“!

Mit der romantischen Liebeserklärung „Eine Sommernacht mit dir“ lässt Ramon Roselly jedenfalls in weiteres Mal seine Leidenschaft für den Schlager der 60er und 70er Jahre überspringen.

Es ist die zweite Single aus dem am 9. April erschienen Debütalbum „Herzenssache“, das über Electrola (Universal Music) im Joint Venture mit Music for Millions veröffentlicht wurde.