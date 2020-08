08.08.2020 18:39 Uhr

Ramon Roselly in Samstagabendshow „Die Schlager des Sommers“

Kaum ein Samstagabend vergeht ,an dem uns nicht Florian Silbereisen und sein "Ziehsohn" Ramon Roselly entgegenstrahlen. Bei der großen TV-Show "Schlager des Sommers" zeigt sich der DSDS-Sieger erneut.

Florian Silbereisen präsentiert heute Abend (08. August) im Fernsehen die Hits des Jahres von Beatrice Egli, Thomas Anders, Bernhard Brink und vielen anderen Stars der Branche im MDR-Fernsehen! Und natürlich ist Ramon Roselly auch dabei.

Die Show ist wie jedes Jahr ein Gipfeltreffen der Oberliga der deutschen Schlagerszene, wenn Sänger und Moderator Florian Silbereisen zu den „Schlagern des Sommers“ die großen Stars ins putzig-romantische Wasserschloss Klaffenbach bei Chemnitz einlädt.

Silbereisen immer mit Topquoten

Die letzte Silbereisen-Show „Schlager, Stars & Sterne – Die große Seeparty aus Österreich“ (Video unten!) am 25. Juli kam auf satte 4,31 Millionen Zuschauer – allein in Deutschland! Ganz soviel wird die heutige Sendung in einem Programm der Dritten nicht schaffen. Aber im letzten Jahr waren beim MDR und HR insgesamt immerhin 2,08 Millionen bei den „Schlagern des Sommers“ dabei.

Auch interessant:

Die sind auch dabei

Doch so märchenhaft wie in diesem Jahr hat der bayrische Quotenkönig die Show noch nie gefeiert: Aus dem Wasserschloss Klaffenbach (früher als Schloss Neukirchen bekannt) wird ein bunt angestrahltes Märchenschloss. Und der Schlosspark wird zur verzauberten Bühne – neben dem 26-jährigen Strahlemann Ramon für Beatrice Egli, Matthias Reim, Ute Freudenberg, die Amigos, Bernhard Brink, natürlich Thomas Anders im Duett mit Florian Silbereisen, Sarah Lombardi, Semino Rossi, Fantasy, Ben Zucker und vielen weiteren musikalischen Künstlerinnen und Künstlern.

Re-Edition von „Herzenssache“

Im Oktober soll es „Neues“ geben kündigte Ramon jüngst in seiner Instastory an. Nach Informationen dieser Seite handelt es sich dabei u.a. um die Re-Edition seines erfolgreichen Debütalbums „Herzenssache“. Darauf zu finden: eine Handvoll neuer Songs!

Das Album verkaufte allein in den ersten beiden Monaten nach dem Erscheinen im April 100.000 verkaufte Tonträger.

Ramon Roselly zurück zu DSDS?

Zuletzt kamen Spekulationen auf, Roselly könnte in der neuen Jury von DSDS sitzen. Ganz so abwegig ist die Idee gar nicht. Schließlich weiß Roselly wie man gewinnt. Weiteres Indiz: Auf seinem Instagram-Account trommelt der Ex-Artist gerade fleissig für die Castings 2021 in seiner Heimat.

In den letzten Jahren Pietro Lombardi (28), Oana Nechiti (32) sowie Xavier Naidoo, der dann kurzfristig von und Florian Silbereisen ersetzt wurde, in der DSDS-Jury.