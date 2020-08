28.08.2020 12:35 Uhr

Ramon Roselly mit 6 neuen Songs und diesem Fanalbum

Ramon Roselly, der unbestrittene Shootingstar des Jahres, meldet sich mit einer ganzen Ladung neuer Songs zurück.

Noch Anfang des Jahres hatte niemand je den Namen des ehemaligen Gebäudereinigers aus dem sachsen-anhaltinischen Zschernitz bei Leipzig gehört. Nach seinem fast erdrutschartigen Sieg in der diesjährigen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ ist Ramon Roselly heute aus der deutschsprachigen Schlagerlandschaft nicht mehr wegzudenken.

Mit der Veröffentlichung der Platin-Edition von „Herzenssache“ nimmt sich das sympathische Entertainment-Multitalent nun die Zeit, einmal tief Luft zu holen und in Ruhe auf das im letzten halben Jahr Erreichte zurückzublicken.

Diese Songs sind auf der Platin-Edition von „Herzenssache“

Neben den beiden bislang ausgekoppelten Hits „Eine Nacht“ und „Eine Sommernacht mit Dir“ befinden sich auf der Platin-Edition von „Herzenssache“ sechs weitere bisher unveröffentlichte Songs: Auf seiner brandneuen Single, der packenden Liebeserklärung „Unendlich“ bringt Ramon Roselly die Herzen seiner Fans mit einem heißblütigen Flamenco-Rhythmus und natürlich seiner sofort unter die Haut gehenden Stimme zum Schmelzen.

Ein rotglühender Faden, der sich auch durch den leidenschaftlich-sehnsüchtigen Latino-Pop von „Oh Mamacita“ und das funky-tanzbare „Herz aus Gold“ zieht, auf dem der Sänger 70er-Jahre-Discoeinflüsse mit Schlager zu seinem ganz persönlichen Retro-Pop-Mix kombiniert.

Auch interessant:

Duett mit Florian Silbereisen

Abgerundet wird die Platin-Edition von „Herzenssache“ von einem berührenden Duett mit Florian Silbereisen, auf dem das neue Dream-Team des deutschen Schlagers eine wunderschöne Version von Barry Manilows Welthit „Mandy“ performt. Sein Förderer Silbereisen hatte Roselly bislang in jeder seiner großen Samstagabendshows untergebracht.

Und mit seinem Schlager-Remake des spanischen Weihnachtsklassikers „Feliz Navidad“ macht Ramon schließlich schon einmal Lust auf die schönste Zeit des Jahres. Was für eine clevere Zusammenstellung.

Ramon Rosellys neues Album „Herzenssache“ (Platin-Edition) erscheint am 16. Oktober 2020.

Galerie

Mit „Eine Nacht“ fing alles an

Mit seinem Siegertitel „Eine Nacht“ enterte der 26-jährige Shootingstar bereits am Finalabend den 1. Platz der Download-Charts und auch sein wenig später folgendes Debütalbum schoss auf Platz 2 in Deutschland. Nur der Anfang für Ramon Roselly! Nachdem sein Durchbruchs-Erstling kürzlich mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet wurde, erscheint das Album „Herzenssache“ nun als um insgesamt sechs exklusive Bonus-Stücke ergänzte Platin-Edition, darunter auch das Florian-Silbereisen-Duett „Mandy“ und natürlich Ramons brandneue Single „Unendlich“!

Sensationeller Sieg bei DSDS

Deutschland liebt Ramon Roselly. Das hat das TV-Publikum eindrucksvoll mit einer nie dagewesenen Voting-Quote von sensationellen 80,82 % am 4. April 2020 bewiesen. DSDS-Juror und Hitproduzent Dieter Bohlen sprach schon vor seinem haushohen „DSDS“-Sieg von einer „zukünftigen Schlager-Ikone“, die „Schlager-Gott Dieter-Thomas Heck damals vielleicht auch gerne mal in der ZDF-Hitparade präsentiert“ hätte. Und auch Ramons Musikerkollegen sind durchweg vom unglaublichen Talent, dem Charme und der sofort einnehmenden Bühnenpräsenz des Ausnahmesängers begeistert.

Roselly mixt den 70er-Sound mit dem Schlager von heute

Ramon Roselly entstaubt das generationsübergreifende Traditions-Genre gründlich, um es auf eine unverbrauchte, moderne und doch zeitlose Art zu interpretieren. Mit traumwandlerischer Stilsicherheit verbindet er sein sofort wiedererkennbares Timbre mit einer charismatischen Ausstrahlung und einem coolen Look zu einer zeitgemäßen, authentischen Schlager 3.0-Version.

Ramon Roselly ist zweifelsfrei das Gesicht und die Stimme des Schlagers der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts.

Dauergast bei Silbereisen

Kein Wunder, dass Ramon Roselly auch von den Medien in Deutschland und im deutschsprachigen Ausland gefeiert wird: Überall gibt’s überschwänglichen Lobeshymnen, die ihm ebenfalls Auftritte in sämtlichen wichtigen TV-Shows wie „Schlager, Stars und Sterne“, „Immer wieder sonntags“, „Let’s Dance“ und vielen anderen einbrachten. Doch nicht nur das: Mit „Willkommen im SchlagerXirkus—Stars & Hits in Leipzig!“ wurde Ramon Roselly zum Karriestart außerhalb des DSDS-Universums sogar eine eigene, von Florian Silbereisen moderierte Show gewidmet! Das gab’s zuvor noch nie.

Ramon Rosellys Chart-Platzierungen

Bereits am Release-Tag schoss „Herzenssache“ auf Platz 2 der deutschen Charts und peakte auf Platz 1 in Österreich sowie ebenfalls auf einem 2. Platz in der Schweiz. Der Longplayer hielt sich ganze acht Wochen lang in den deutschen Top 10 und erreichte bereits nach zehn Wochen Gold-Status. Und auch die Hitsingle „Eine Nacht“ knackte erst den 1. Platz der Charts der Download-Charts und nur eine Woche später auch Platz 1 der offiziellen Single-Charts – somit stellt Ramon Roselly den ersten Schlagersänger seit Beatrice Egli dar, der diesen seltenen Erfolg feiern kann. Mittlerweile konnte bisher der Track fast 10 Millionen Views und fast 12 Millionen Streams generieren.

Nominiert für eine „Goldene Henne“

Übrigens: Ramon ist in Kategorie „Aufsteiger“ für Deutschlands größten Publikumspreis „Goldene Henne“ nominiert. Der Preis soll am 30. Oktober in Leipzig vergeben werden. Allerdings ist aufgrund der Pandemie einiges anders: die Show wird ohne Publikum im Saal stattfinden.

Der Mitteldeutsche Rundfunk überträgt die Gala live ab 20:15 Uhr im Fernsehen.