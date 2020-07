Ramon Roselly mit Barbara Schöneberger am Wörthersee

DSDS-Sieger und Publikumsliebling Ramon Roselly verschlägt es mal wieder in eine Samstagabendshow. Diesmal ist er Gast in der ORF-Show „Stars am Wörthersee“, die am Samstag, 18. Juli um 20.15 Uhr auch vom MDR übertragen wird.

Barbara Schöneberger und der in Österreich bekannte Kabarettist und Entertainer Alfons Haider laden das Publikum an den Wörthersee ein, zu einem Abend voll unterhaltsamer Urlaubsstimmung, mit Stars und jeder Menge Hits. Ramon Roselly präsentiert seine aktuellen Singles „Eine Nacht“ und „Eine Sommernacht mit Dir“.

Auf dem Programm der Show stehen auch zahlreiche neue Musikclips, gedreht an den schönsten Plätzen der Region wie Maria Loretto, der Klagenfurter Altstadt, dem Lendkanal, dem Ufer des Wörthersees, der hohen Gloriette, Maria Wörth und dem Pyramidenkogel. Prominente Gesprächspartner erzählen ihre schönsten Wörthersee-Anekdoten und auch das eine oder andere Highlight von Auftritten internationaler Stars aus den Open Airs der vergangenen Jahre darf nicht fehlen.

Ausschnitte aus älteren Wörthersee-Shows

So gibt es unter anderem ein Wiedersehen mit den Auftritten von Álvaro Soler, Roland Kaiser, Eros Ramazzotti, Helene Fischer, Vanessa Mai und Sarah Connor.

Auf eine Tour mit Ramon word man pandemiebedingt wie bei allen anderen Künstlern noch warten müssen. „Ich bin ein spontaner Mensch, entscheide viele Dinge auch oft kurzfristig“, erklärte er gerade im Interview mit „Spot on News“. „Aber sobald Auftritte stattfinden können, bin ich natürlich am Start und gebe richtig Gas. Ich möchte meine Fans treffen und freue mich unheimlich darauf!“

„Starnacht“ soll 2021 zurückkehren

Und zur Show am Samstagabend erklärte Maria-Luise Mathiaschitz, Bürgermeisterin Klagenfurt am Wörthersee: „Obwohl die ,Starnacht am Wörthersee‘ heuer Corona-bedingt abgesagt werden musste, wird Klagenfurt prominent im Hauptabendprogramm vertreten sein. Ich bin mir sicher, dass das Moderatorenteam Alfons Haider und Barbara Schöneberger auch ohne die beliebten Live-Auftritte der heimischen Musikgrößen das Klagenfurter Sommerfeeling in die Wohnzimmer des österreichischen und deutschen Fernsehpublikums bringen wird und freue mich schon jetzt auf das Comeback der ,Starnacht am Wörthersee‘ im kommenden Jahr.“