Ramon Roselly: Neuer Song "Absolut die 1" klingt nach Sommerhit!

21.05.2021 17:00 Uhr

Ramon Roselly sang sich im vergangenen Jahr bei "DSDS" in die die Herzen der Schlagernation und die Geduld der Fans hat jetzt endlich ein Ende: Nur noch wenige Wochen bis zur Veröffentlichung von seinem zweiten Album „Lieblingsmomente“!

Auf seinem zweiten Album (kommt am 25. Juni) präsentiert der deutsche Schlager-Shootingstar Ramon Roselly eine Sammlung handverlesener Coverversionen seiner ganz persönlichen Lieblingssongs. Und damit die Fans nicht noch soooo lange warten müssen, dürfen sie sich jetzt schon über eine kleine Überbrückung freuen, denn Ramons brandneue Single „Absolut die 1“ feiert heute Premiere.

Neuauflage eines bekannten Songs von Randolph Rose

Und das Lied dürfte dem ein oder anderen auf jeden Fall bekannt vorkommen, denn es handelt sich um einen alten Klassiker, den der Sänger als funky Ohrwurm in einem zeitgemäßen Pop-Sound neu aufgenommen hat. Die Älteren werden’s raushören: Man wird flugs erinnert an Dr. Hooks Welthit „Sexy Eyes“ von 1980!

Nachdem er das Publikum bereits bei „DSDS“ mit seiner gefühlvollen Tributversion von Randolph Roses „100 Jahre sind noch zu kurz“ begeisterte, hat sich Ramon nun mit „Absolut die 1“ einen weiteren Titel der deutschen Schlager-Ikone vorgenommen und zu einem modernen Lovesong mit seinem ganz besonderen Stil umgewandelt.

„‚100 Jahre sind noch zu kurz‚ von Randolph Rose hat mich damals bei „Deutschland sucht den Superstar“ auf die unfassbar tolle Reise geschickt, auf der ich mich jetzt befinde“ so Ramon gegenüber „klatsch-tratsch.de“.“Ganz klar, dass ich auf meinem zweiten Album auch ein Lied von Randolph Rose singen wollte. ‚Absolut die 1‘ ist eines meiner Lieblingslieder von Randolph Rose“.

Randolph Rose: „Damit schließt sich der Kreis“

Und auch dem großen Randolph Rose (übrigens Cousin von Marianne Rosenberg) gefällt das, was bei dem jüngsten Projekt seines 27 Jahre jungen Kollegen rausgekommen ist.

„Ich teile mit ihm meine Liebe zu wunderbar tanzbaren Songs“, jubelte er gegenüber unserer Seite und fügte hinzu: „‚Absolut die 1‘ habe ich als Folgesong zu ‚100 Jahre sind noch zu kurz‘ gemacht. Das war – glaube ich – 2009 und so schließt sich auch da der familiäre Kreis, denn inzwischen sind Ramon und ich schon sowas wie Familie geworden und er wie ein jüngerer Bruder, den ich nie hatte“.

Ramon Roselly: In Rekordzeit zum Schlager-Star

„Absolut die 1“ – kein Titel könnte wohl besser zu dem 27-Jährigen passen, der sich in den letzten fünfzehn Monaten einen Superstar-Status als neues Gesicht in der Schlagerwelt erarbeitet hat und das auch noch in den 2020ern, in denen Schlager gerade erst wieder so richtig in Fahrt kommt.

Mit seiner Debütsingle „Eine Nacht“ schoss Ramon Roselly Anfang April 2020 auf Platz 1 der deutschen Single-Charts und belegte ebenfalls den 1. Platz der Jahres-Charts. Und auch mit seinem Longplay-Erstling „Herzenssache“ enterte er Platz 2 der deutschen Hitparade (Platz 1 in Österreich, Platz 3 in der Schweiz) und gilt somit als der erfolgreichste Newcomer-Act des letzten Jahres im Bereich Schlager. Höchste Zeit, den nächsten Schritt zu machen und zwar hiermit:

Ramon covert deutsche Schlager-Klassiker

Auf seinem kommenden Album präsentiert Ramon Roselly Remakes ausgewählter Lieblingslieder, die der Sänger mit den schönsten Augenblicken seines Lebens verbindet. Angefangen bei deutschen Schlager-Klassikern aus den 1960er Jahren, über deutsche Versionen von englischsprachigen Titeln bis hin zu Neuaufnahmen moderner Popsongs. Ramons akustische Hommage an seine ganz persönlichen „Lieblingsmomente“!

So lässt der ultrasympathische Strahlemann weltbekannte Stücke von Ikonen wie Mireille Mathieu, Julio Iglesias, Howard Carpendale oder Barry White in einem zeitgemäßen Soundgewand erklingen und interpretiert auch Hits von Cher oder Ronan Keating auf seine unverwechselbare Weise.

Single und Album: Veröffentlichungs-Termine stehen

Mit seinem Zweitwerk legt Ramon Roselly einmal mehr ein unverwechselbares Album vor, mit dem er seinen Ausnahmestatus innerhalb der deutschsprachigen Schlager-Szene noch einmal in aller Deutlichkeit unterstreicht. Nur er kann die Songs so singen, wie er sie singt!

Das Album „Lieblingsmomente“ folgt am 25. Juni 2021.