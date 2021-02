Ramon Roselly: Silbereisen-Show, neue Single, neues Album!

25.02.2021 22:29 Uhr

Ramon Roselly, der Shootingstar des Jahres, hat nach seinem DSDS-Sieg und zwei Alben viel Neues im Gepäck für 2021. Ende Februar startet er erstmals im neuen Jahr wieder durch.

Der Output von Ramon Roselly und seinem Team ist enorm. Der DSDS-Sieger von 2020 startet wieder durch. Jede Menge Neuigkeiten stehen an. Am Freitag 26. Februar erscheint seine neue Single „Komm und bedien dich“ nebst offizielle Musikvideo! Die Premiere ist für 17 Uhr angesetzt. Unten gibt’s das Video!

Album „Lieblingsmomente“

Schon in diesem Sommer soll Ramons brandneues Album „Lieblingsmomente“ erscheinen. Das ist vor allem prallgefüllt mit Coverversionen „von Liedern, mit denen ich groß geworden bin und mit denen ich wunderschöne Momente in meinem Leben verbinde“, so Ramon in einer Mitteilung an seine Fans.

Mit dabei sind unter anderem zeitlose Klassiker von Mireille Mathieu, Howard Carpendale und Barry White, dem bereits 2003 verstorbenen König des Soul.

Silbereisens Schlagerchampions

Doch zuvor dürfen die Fans von Ramon ihren Liebling live im TV sehen: in der großen Samstagabendshow mit Florian Silbereisen. Mit anderthalb Monaten Corona-Verspätung startet der Entertainer ins neue Jahr und ehrt bei den „Schlagerchampions – das große Fest der Besten“ die erfolgreichsten Künstler der Schlager-Branche. Normalerweise läuft die Show immer Anfang Januar. Auch in dieser Silbereisen-Show muss das Publikum noch draußen bleiben.

Diese Stars sind neben Ramon dabei

Neben Ramon Roselly sind viele Stars und Prenieren angekündigt: u.a. sind das Andrea Berg, Roland Kaiser, Howard Carpendale, Thomas Anders, Ben Zucker, Nino de Angelo, die No Angels, Giovanni Carrella & Pietro Lombardi im Duett, Ross Antony, Sarah Lombardi, Beatrice Egli & Eloy de Jong. Ebenfalls mit an Bord: Deutschlands ESC-Kandidat Jendrik Sigwart mit der Live-Premiere seines Titels.