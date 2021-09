Ramon Roselly & Starkoch Nelson Müller: Das ist das Video „Du bist alles, was ich will“

09.09.2021 18:40 Uhr

Auch mit seinem kürzlich veröffentlichten zweiten Album „Lieblingsmomente“ gelang Ramon Roselly der Einstieg auf einem fantastischen 2. Platz der deutschen Album-Charts, wo er sich seit mittlerweile mehr als zehn Wochen hält.

Mit einer spielerischen Leichtigkeit bestätigt der charismatische Sänger seinen absoluten Superstar-Status als erfolgreichster und beliebtester Solo-Interpret innerhalb des deutschen Schlagers. Auf seiner brandneuen Single wird Ramon von einem ganz besonderen Special-Guest unterstützt.

Gemeinsames Duett Ramon Roselly und Nelson Müller

Auf dem geschmeidig-souligen Ohrwurm „Du bist alles, was ich will“ ist niemand Geringerer, als Starkoch Nelson Müller als Duettpartner zu hören! Neben seinem Schaffen als einer der renommiertesten Gastronomen Deutschlands ist der mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Spitzenkoch auch immer wieder mit seiner Band als Musiker aktiv und belegte kürzlich bei „The Masked Singer“ den 3. Platz.

Mit seinem Feature auf „Du bist alles, was ich will“ kehrt er nun weit zu seinen Wurzeln zurück.

Song von 1976

Auf seinem aktuellen Album präsentiert Ramon Roselly eine stimmungsvolle Sammlung mit Neuinterpretationen ausgewählter Schlagerklassiker und Popsongs, die er mit seinen ganz persönlichen „Lieblingsmomenten“ verbindet. So wie auch das Remake von „Du bist alles, was ich will“, der deutschen Fassung des britischen Nr. 1-Hits „You To Me Are Everything“ von der der Liverpooler Soul- und Popband The Real Thing, die der Leipziger als Jugendlicher zum ersten Mal hörte und sofort begeistert war.

Die Single von 1976 wurde zum ersten Charterfolg der Briten und erreichte Platz 1 der britischen Charts.

Das sagt Ramon Roselly

„Ein echter Schicksalsmoment“, so Ramon zu dem mitreißenden Song und mit leuchtenden Augen. „Leider wusste ich damals nicht, wer der Interpret war. Bei der Auswahl der Songs für mein neues Album fiel mir das Lied wieder ein – doch wer war nur der Sänger? Dann sah ich in einer Fernsehsendung eine gemeinsame Performance von Nelson Müller mit Helene Fischer. Nelson hat das Stück nicht nur gesungen, sondern auch den Text geschrieben. Diese Version wurde allerdings nie veröffentlicht. Dass wir sie heute zusammen singen, ist für mich irgendwie Schicksal. Und auch beim Essen passt alles: Nelson kocht, ich esse!“

Nelson Müller freut such über Mix aus Soul und Schlager

Und auch Nelson Müller zeigt sich restlos begeistert von der Zusammenarbeit. „Ich habe Ramon als außergewöhnlichen Sänger kennengelernt, der aufgrund seiner Stimme, seines Charismas und dabei trotzdem bescheidenen Art sicherlich eine erfolgreiche und beständige Karriere vor sich haben wird. Der Song ist, finde ich, super dafür geeignet, die Welt von Soul und Schlager zusammen zu bringen – und wir machen unser eigenes Ding daraus. Duette dürfen nicht anstrengend sein, genauso entspannt ist es, wenn wir zusammen singen. Das passt einfach. Und ich freue mich sehr, dass der Song, den ich vor zehn Jahren eigentlich nur als Demo aufgenommen habe, jetzt auf Ramons Album ist.“