Ramon Roselly über sein neues Album „Lieblingsmomente“

Ramon Roselly über sein neues Album "Lieblingsmomente"

13.03.2021 20:38 Uhr

Mit Millionen von Streams seiner Hits, Edelmetall für sein Top 2-Debüt „Herzenssache“ und unzähligen Auszeichnungen als „Newcomer des Jahres“ hat sich Ramon Roselly in Höchstgeschwindigkeit zum neuen, aufregenden Gesicht des Schlagers der letzten Jahre entwickelt.

Kürzlich veröffentlichte Ramon Roselly seine brandneue Single „Komm und bedien dich“, ein Vorbote zu seinem kommenden Album „Lieblingsmomente“, das im Juni erscheint. klatsch-tratsch.de hat mit Ramon über seinen Song, Peter Alexander und den Retro-Schlagersound geplaudert.

Wie bist du zu deiner Single „Komm und bedien dich” gekommen?

Ich höre ja schon immer gerne die ältere Songs, Oldies, Evergreens und jetzt sind wir am zweiten Album dran und da sind viele alte Hits drauf. „Komm und bedien dich” war somit auch mit dabei. Wir haben genau jene Songs rausgesucht, mit denen ich schon schöne Momente erlebt habe.

Gesangsstunde mit der Schwester

Was für einen Moment hast du bei diesem Song erlebt?

Bei „Komm und bedien dich” habe ich zusammen mit meiner Familie im Auto gesessen. Meine Schwester und ich singen super gerne zusammen. Sie ist dann die zweite Stimme, also die Harmoniestimme. Also sie hat es hier zumindest versucht. Meine Schwester hat hier aber total falsch gesungen und wir fanden das echt lustig (lacht). Alle haben gelacht.

Bist Du also mit Songs von Peter Alexander & Co. groß geworden?

Eher nicht, das einzige Lied ist wirklich das „Komm und bedien dich”. Aber ich bin insgesamt mit Retrosongs groß geworden, z.B. Tom Jones, Howard Carpendale, Bernhard Brink. Ich habe auch nur die berühmte englische Version von „Help Yourself” von Tom Jones gekannt. Irgendwann habe ich dann die deutsche Version von Peter Alexander entdeckt, die hat mir dann auch richtig gut gefallen. Der Song hat mir einfach Lebensfreude gegeben.

Hörst du sowas auch privat – oder was ist auf deiner Spotify-Liste?

Alles queerbeet. Modern, alt, Rock ‘n’ Roll, Soul – alles mögliche.

Hast du einen Liebling bei Spotify?

Schwierig. Zurzeit höre ich gerne Giovanni Zarrella und Pietro Lombardi. Die haben ja jetzt auch eine Single rausgebracht „Irgendwie, irgendwo, irgendwann”. Die ist auch wirklich cool geworden.

So entstand das Album „Lieblingsmomente“

Inwieweit bist du bei deinem kommenden Album in die Produktion mit eingebunden?

Wir haben ein sehr großes Team und wirklich jeder gibt seinen Input. Die Songs, die auf dem Album „Lieblingsmomente” zu hören sind, sind fast alle von mir ausgewählt. Es ist aber auch das eine oder andere dabei, was die Plattenfirma mit inspiriert hat. Natürlich nur Lieder, die ich cool fand und die ich auch wirklich mag. Wir haben da schon eine ganz großartige Mischung gefunden.

Das sind ja auch alles Experten.

Von den vierzehn Titeln sind acht oder zehn Stück wirklich Song-Ideen von mir. Lieder, mit denen ich schöne Momente erlebt habe, zum Beispiel auch mit meiner Freundin. So kamen wir übrigens auch auf den Albumtitel „Lieblingsmomente”.

Immer mehr junge Leute covern ja derzeit Retro-Schlager. Siehst du dich als Trendsetter?

Da mache ich mir keine Gedanken drüber. Ich singe gerne und mache gerne die Musik die mir gefällt. Ich hoffe einfach einfach, dass den Leuten meine Songs auch gefallen. Ich sehe mich nicht als “Trendsetter” oder sonst irgendwas. Wenn Leute das dann natürlich so sehen, dass ich derjenige bin der die alten Lieder zurückbringt, dann ist es eine Ehre für mich. Das freut mich dann auch, aber ich versuche nicht zwanghaft ein Trendsetter zu sein. Musik ist meine Leidenschaft. Musik ist mein Leben.