Ramon Roselly: Zwei neue TV-Shows und ein Blick hinter die Kulissen

Ramon Roselly ist am Freitagabend nach dem blödsinnig gescripteten MDR-„Schlagerxirkus“ und der ARD-„Schlagerlovestory“ in einer weiteren Prime-Time-Show zu Gast und kann erneut demonstrieren, was für ein exzellenter Top-Sänger und Pfundskerl er ist.

In „Die ultimative Chart Show – Die erfolgreichsten Live-Acts“ geht es ab 20.15 Uhr fast vier Stunden lang also um die besten Live-Performer. Ob im kleinen Konzert-Club zu Ohrwurm-Rhythmen mitgewippt wird oder in der Arena Feuerzeuge zur Lieblings-Ballade aufflackern, jeder Musik-Fan hat ja irgendwo noch eine alte Konzert-Karte, einen Schnappschuss oder einen witzigen Fan-Artikel, der ihn an große Live-Momente erinnert.

ZDF-Fernsehgarten kommt

Ramon Roselly hatte zwar aufgrund der Pandemie bislang noch keine Chance vor einem normalen Massen-Publikum (ohne Autokino mit Abstands-Effekt) zu stehen, aber er wird bei Oliver Geissen neben Schlagerlegende Howard Carpendale, Patricia Kelly, PUR und den Kölner Rocklegenden BAP einer der Live-Sänger im Studio sein.

Wem das alles noch zu wenig Ramon ist, hier noch zwei weitere Tipps: Seit heute gibt’s bei YouTube das Making Of zu seiner zweiten Single-Auskopplung „Einem Sommernacht mit Dir“ (Verblüffendes zu dem Song gibt’s hier!) aus seinem mit Gold veredelten Debütalbum „Herzenssache“. Und nein – die Dame im Video ist Model Amanda und wird nicht seine Freundin…

Am Sonntag wird Ramon dann ab 11.50 Uhr auch endlich im ZDF-„Fernsehgarten“ mit Andrea Kiewel performen. Ebenfalls dabei die Gesangsgranaten Thomas Anders & Florian Silbereisen, Ben Zucker mit Schwester Sarah Zucker, Howard Carpendale, Jungstar Vincent Gross, Dermatologin Yael Adler und andere.