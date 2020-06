Rap-Oma Rich Nana (66) mischt TikTok auf

Mit "Papi Chulo" hat Rich Nana, die extravagante Kombination aus Cher, Lady Gaga, Britney Spears, Drag Queen und Carmen Geiss, einen echten TikTok-Ohrwum kreiert. Schon über 9 Millionen Views konnten die Videos da generieren.

Tendenz stündlich steigend! Der Song ist offenbar erst der Anfang ihrer Reise, denn das Ziel hat die Grand-Dame klar vor Augen: Einmal einen Hit in den Billboard Hot 100 landen und ihren Song in der berühmten RapCaviar Playliste auf Spotify hören.

Videodreh in Kuba

Das Video zur Single wurde in der wunderschönen kubanischen Hauptstadt Havanna gedreht. Dafür engagierte Rich Nana Video-Regisseur Gil Green, der schon mit Superstars wie Jason Derulo, Nicki Minaj, Pitbull oder Camila Cabello und Luis Fonsi zusammenarbeitete. Star-Choreograf Brooklyn Jai, arbeitete u.a. mit J Balvin und Iggy Azalea, unterstützte die ehemalige Tänzerin bei den Tanzeinlagen für ihre Videos.

Im Video zeigt die Lady ihre Vorliebe für schrille Outfits und präsentiert sich mindestens so heißt wie ihre 40 Jahre jüngeren Rap-Kolleginnen. Dort tanzt sie mit einem heißen Kubaner, der nur Augen für sie hat. “Wir haben das Video Ende März auf Kuba gedreht und haben kurzerhand das Pool-Deck im Hotel zum Drehort gemacht. Die Kubaner vor Ort sind ausgeflippt und haben die Polizei gerufen”, berichtet Nana über den Videodreh. “Aber nach 15 Minuten bekam ich, dank meiner Touristenkarten und einer Arbeitsbewilligung, eine Drehgenehmigung.”

Schillernder Lebenslauf

Das alles macht Rich Nana, um auf die von Carl Chery, Spotify’s Hip-Hop Kurator und Head of RapCaviar kuratierte Playlist zu kommen, denn “den kann man sich nicht aufs Brot schmieren”, so die Rap-Granny. Die in der Schweiz lebende Blondine möchte nicht nur in Europa durchstarten, sondern vor allem in Amerika ganz groß rauskommen.

Diana Foster, wie Rich Nana wirklich heißt, hat ein bewegendes Leben hinter sich. Vom Kind aus einem tschechischen Waisenhaus hin zu Schlagersängerin, Stripteasetänzerin, Ehefrau, Großstadt-Luder, Gastronomin, Weinhändlerin und Clubbesitzerin, möchte sie nun die Bühnen der Welt als Rapperin erobern.

Dafür lebt sie ihre Liebe zur Rap-Musik aus, tanzt jetzt zu fetten Beats und möchte mit Konventionen brechen und zeigt, dass das Rap-Business keine Grenzen kennt und auch für sie ein Zuhause ist. “Das ganze Leben ist wie ein Theater für mich. Wichtig sind Dekoration und Inszenierung”, sagt RICH NANA über die Reise ihres Lebens, die für sie mit nun 66 Jahren eigentlich erst beginnt.