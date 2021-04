Rapper DMX ist tot

Rapper DMX ist tot

09.04.2021 18:37 Uhr

US-Rapper DMX ist tot. Das verkündete seine Familie nach Angaben der US-Seite TMZ. Der Musiker wurde 50 Jahre alt.

Ein Vertreter seiner Familie erklärte gegenüber TMZ u.a.: „Wir sind zutiefst traurig, heute bekannt zu geben, dass unser geliebter DMX, geboren als Earl Simmons, im Alter von 50 Jahren im White Plains Hospital mit seiner Familie an seiner Seite verstorben ist.“

Seit einer Woche hirntot

Seit einer Woche stand DMX (50) an der Schwelle zum Tod. Der Rapper wurde am vergangenen Freitag mit einer Überdosis ins Krankenhaus gebraucht. Diese war so folgenschwer, dass die Rap-Legende seit Tagen nicht ansprechbar und nah dem Hirntod ist. Das hier war bislang der letzte Stand:

Wie „TMZ“ zuletzt berichtete, hatte die Familie vor einer schweren Entscheidung gestanden. Halten sie an der Hoffnung fest, dass DMX wie durch ein Wunder wieder aufwacht oder lassen sie die lebenserhaltenden Geräte abschalten, nachdem am gestrigen Donnerstag seine Organe versagten?

DMX‘ Mutter sollte entscheiden

Wie es hieß, hielten die Frauen rund um DMX bis zuletzt fest zusammen. Seine Verlobte Desiree Lindstorm, seine Ex-Frau Tashera Simmons, seine Ex Yadira Borrego und natürlich seine Mutter Arnett Simmons schenkten sich die ganze Woche über gegenseitig Unterstützung in dieser schweren Zeit.

Eine anonyme Quelle aus dem Umfeld der Familie soll „TMZ“ verraten haben, dass die finale Entscheidungsmacht bei DMX‘ Mutter liege. Sie entscheide, ob und wann die lebenserhaltenden Maßnahmen gestoppt werden.

Gerüchte um seinen Tod

Während die Familie noch hofft und bangt, kursieren im Netz seit gestern Abend Gerüchte um das Ableben des Rappers. Sowohl Tashera Simmons als auch Steve Rifkind, der Manager des Musikers, dementierten diese.

Letzterer sagte in einem Video: „An alle bitte stoppt mit den Trauer-Posts. DMX lebt noch. Ja, durch lebenserhaltende Maßnahmen. Aber bitte, diese falschen Gerüchte helfen niemanden. Lasst die Familie für eine Nacht ruhen. Die Familie wird morgen im Verlauf des Tages ein Statement veröffentlichen. “

Wenig Überlebenschancen

So oder so stand es nicht gut um den Musiker, nachdem er durch die Überdosis eine Herzattacke erlitten habe. Infolgedessen kam es zu einem Sauerstoffmangel des Gehirns.

Ein Sauerstoffmangel von nur wenigen Minuten kann zu dauerhaften Hirnschäden führen. Also selbst wenn der Musiker wieder aufwachen sollte, könnte er gelähmt sein oder nicht mehr sprechen können.

Ein Familienmitglied soll „TMZ“ allerdings gesagt haben, dass die Ärzte nicht damit rechneten, dass der Star überhaupt wieder aufwachen wird.

Jahrelanger Drogen-Missbrauch

Die schreckliche Überdosis kam leider nicht komplett überraschend. Der Musiker kämpft seit über 35 Jahren mit seiner Suchtkrankheit.

DMX hat seit seinem 14. Lebensjahr immer wieder gegen Drogenmissbrauch gekämpft und war bereits mehrere Male in der Reha. Sein letzter Reha-Aufenthalt war im Jahr 2019, nachdem er eine siebenmonatige Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung hinter sich gebracht hatte.

Wir wünschen seiner Familie viel Kraft in dieser schweren Zeit.

Quelle: giphy.com