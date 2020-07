Rapper Malik B. mit nur 47 Jahren gestorben

Donnerstag, 30. Juli 2020 12:15 Uhr

The Roots-Star Malik B. ist im Alter von 47 Jahren verstorben. Der Rapper war Gründungsmitglied der amerikanischen Hip-Hop-Band, mit der er von 1987 bis 1999 mit Songs wie "You Got Me", "Act Too" und "The Next Movement" berühmt wurde.

Nun ist der Musiker am Mittwoch (29. Juli) im Alter von nur 47 Jahren gestorben, sein Cousin Don Champion bestätigte die traurige Nachricht auf seinem Twitter-Account.

Mourning my beloved cousin today. He was so talented and had a huge heart. I still remember when he and The Roots were starting out. He’d give me and my dad their cassette tapes to listen to. I miss you already, Mailk. #RIP ?? https://t.co/UMQeXJsWmf

— Don Champion (@DonChampionTV) July 29, 2020