Remme: Geheimtipp aus den Niederlanden

Remme: Frischware aus den Niederlanden

15.03.2021 21:00 Uhr

Der niederländische Singer/Songwriter Remme ist schon länger ein Geheimtipp und startet mit einer neuen Single ins Jahr 2021 und eröffnet damit gleichzeitig eine neue Ära für sich.

„Something real“ offenbart nicht nur musikalisch eine noch nicht gehörte, erwachsenere Seite des jungen Holländers – auch das dazugehörige Musikvideo fängt ein neues Gefühl ein.

Darum geht’s im neuen Song

„Die Geschichte hinter ‚Something real‘ handelt von Hilflosigkeit. Du suchst nach Bestätigung von der Person, die Du liebst, Du willst nur hören, dass sie Dich auch liebt. Es macht Dich verrückt und Du fängst an zu glauben, dass sie mit jemand anderem spricht: ‘I can hear you whisper, when you’re talking to him’“, erzählt der 21-Jährige.

„Wenn Du nicht bekommst, was Du brauchst, fühlst Du Dich verletzlich und machtlos. Wie Bonnie Raitt einst in einem meiner Lieblingslieder aller Zeiten sang; ‚ich kann dich nicht dazu bringen, mich zu lieben, wenn du es nicht tust’“.

Remme gab kurz vor Jahresende noch mal richtig Gas: Da veröffentlichte der Singer/Songwriter seine Single „Bittersweet“.

„Bittersweet“

Das sagt Remme über die nostalgische Power-Pop-Ballade: „Für mich ist es der ultimative Trennungs-Song. Du weißt, es wird Eure letzte gemeinsame Nacht sein, aber es tut so gut, noch einmal mit ihr zusammen zu sein. Du siehst, dass sie die Jeans trägt, die sie vor ein paar Monaten aus deinem Schrank geklaut hat, und Du weißt, es ist das letzte Mal, dass Ihr Euch so nahe seid“, beschreibt der Sänger die Inspiration für den Song.