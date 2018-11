Riccardo Simonetti im Wolfgang-Petry-Look

Freitag, 30. November 2018 11:50 Uhr

Nanu, was ist denn da los? Influencer Riccardo Simonetti ist für seine schillernden Outfits bekannt und schlüpft nun in einen ganz neuen Look: Er sieht aus wie Wolfgang Petry.

Mit Karohemd, Lockenkopf und Schnäuzer sieht er tatsächlich aus wie der junge Wolfgang Petry. Dieser Aufzug ist natürlich kein neuer Look, sondern für das neue Video des Schlagersängers, in dem Simonetti mitwirkt.

Schon mit seiner Mitte Oktober veröffentlichten Comeback-Single „Wo sind denn all die Helden“ feierte Wolfgang Petry seine triumphale Rückkehr zur deutschsprachigen Musik. Mit der brandneuen Single „Geh mir aus den Augen“ legt die charismatische Schlager-Ikone nun die zweite Auskopplung aus dem heute erscheinenden Album GENAU JETZT! nach.

Begleitet wird die Single vom Videoclip zu „Geh mir aus den Augen“, in dem Wolfgang Petry vom deutschen Blogger und Model Riccardo Simonetti verkörpert wird. Simonetti zählt zu den einflussreichsten, populärsten Influencern Deutschlands und sieht dem jungen Wolfgang Petry mit seiner langen Lockenmähne täuschend ähnlich. Doch nicht nur die optische Ähnlichkeit hat die beiden auf Anhieb verbunden, auch die zwischenmenschliche Chemie hat sofort gestimmt.

Die zweite Single-Auskopplung „Geh mir aus den Augen“ erscheint parallel zu Wolfgang Petrys brandneuem Album GENAU JETZT! am heutigen 30.11.2018.