Rico Nasty: So klingt ihr vertontes Aggressionsbewältigungstraining

Gerade erst eroberte sie das Coachella Festival im Sturm; Sugar-Trap-Queen Rico Nasty aus Maryland ist für ihren aggressiven Rap-Rock-Style, knallbunte Punk-Outfits und ihre Boss-Babe-Attitude bekannt. Auch A$AP Rocky outete sich kürzlich als Fan: „You gotta check her out, she´s fire.“

Gemeinsam mit Kenny Beats, einem der Produzenten der Stunde, erscheint nun ihr Mixtape „Anger Management“. Auf dem programmatisch-betitelten Projekt tobt sich das 21-jährige Energiebündel in bester Punk-Rock-Manier aus. Mit dabei sind „Harlem Shake“-Produzent Baauer, Splurge und die EarthGang aus J. Coles Dreamville-Camp.

Alle Augen sind auf sie gerichtet

Längst feiern die großen US-Medien die DMV-Rapperin und junge Mutter ab. Das Forbes-Magazin zählt Rico Nasty zu den „30 under 30“ in Sachen Musik. Der Fader widmet ihr eine große Titelstory und die 20-minütige Dokumentation „Comin’ Up“. Die GQ erhebt sie zum „angehenden Superstar mit Gitarren-lastigen, Stadion-großen Hymnen“. Und Pitchfork zeigt sich begeistert von ihrem großartigen melodisch-aggressiven Trap-Entwurf. Dort ordnet man sie zwischen Grimes, Rihanna und Slipknot ein.

Mit „Anger Management“ macht Rico Nasty einen mächtigen Schritt nach vorn und bringt das Mixtape im Sommer auch auf die große Bühne. So belegt sie beim renommierten Primavera Sound-Festival in Barcelona einen Headliner-Slot, spielt auf dem Afropunk Festival in Paris und am 4. Juni in der Kantine am Berghain in Berlin.