Rihanna: Das neue Album kommt!

Mittwoch, 26. Dezember 2018 13:34 Uhr

Da hat sie ihre Fans jetzt aber lange auf die Folter gespannt: Nun hat Rihanna (30) endlich ihr mittlerweile neuntes Studioalbum bestätigt.

Bereits seit Tagen geistern Statements von irgendwelchen Insidern umher, die angeblich irgendwas mit dem neuen Rihanna-Album zu tun haben. So wird eine namenlose Quelle im „Rolling Stones“-Magazin mit den Worten zitiert, dass ihr Tema bereits 500 Lieder für dieses Projekt erarbeitet habe.

Quelle: instagram.com

10 aus 500?

„Dennoch werden sie nur zehn Tracks auswählen. Sie haben Schreib-Camps und haben für die letzten 18 Monate versucht, den Ball flach zu halten. Ich selbst wurde schon nach Miami geflogen, war in Los Angeles und habe für das Projekt viele Lieder zusammengeschnitten.“

Quelle: twitter.com



Nun gab auch endlich Rihanna erstmals öffentlich ihren Senf zum neuen Album ab, das von ihren Fans bereits „R9“ genannt wird, da es ihr mittlerweile neuntes Album sein wird. So verkündete sie in ihrer Insta-Story: “Ich weiß, ich weiß. Ich erstelle gerade neue Musik – gleichzeitig kümmere ich mich ebenfalls um neue Unterwäsche, Make-up, werde in einem Film zu sehen sein und mache andere Dinge, die mir Spaß bereiten. […] Sobald die Musik fertig ist, musst du danach nicht mehr fragen. Sie wird kommen. Nur nicht heute. Ich bin auch aufgeregt, es kann nicht früh genug veröffentlicht werden.”

Auch wenn das eine global-galaktische Aussage ist, wurde sie an einem Punkt ein kleines bisschen Konkreter. Das neue Album komme demnach kommendes Jahr. Wann genau in 2019, behielt die „Rude Boy“-Sängerin allerdings für sich. Dennoch dürften sich Fans über diese Bestätigung freuen.