Rita Ora: Neues Album soll „definitiv“ noch dieses Jahr kommen

Mittwoch, 22. August 2018 21:39 Uhr

Rita Ora wird dieses Jahr ihre zweite Platte veröffentlichen. Die 27-jährige Sängerin brachte ihr Debütalbum bereits vor sechs Jahren heraus. Seitdem warten die Fans sehnsüchtig auf den Nachfolger von ‚Ora‘. Immer wieder wurde die Veröffentlichung jedoch verzögert, unter anderem trennte sich die ‚For You‘-Hitmacherin von ihrem Plattenlabel Roc Nation.

Nun versichert sie ihren Fans allerdings, dass das Warten bald ein Ende hat. Das neue Album soll nämlich hundertprozentig innerhalb der nächsten vier Monate erscheinen. „Es wird definitiv dieses Jahr herauskommen und das sage ich, weil meine Reise von Höhen und Tiefen geprägt war, so dass ich sprichwörtlich verrückt werden würde, wenn es nicht dieses Jahr erscheint“, enthüllt die Britin im Gespräch mit der Zeitung ‚The Sun‘. Zuletzt habe sie „einfach Single nach Single nach Single veröffentlicht“, was sie mit der LP nun ändern möchte. In ihrem Song ‚Soul Survivor‘ hatte Rita mit dem Roc Nation-Label-Boss Jay-Z und allen anderen, die nicht an sie glaubten, abgerechnet.

Quelle: instagram.com

Album mit einer durchgehenden Story

„Es dreht sich alles darum, wovon mich die Menschen vor ein paar Jahren abgehalten haben und wo ich jetzt bin. Es ist fast wie die Wiedergeburt einer neuen Rita. Es ist ein schönes Auf Wiedersehen an all die Menschen, die von Anfang an nicht an mich geglaubt haben“, offenbarte sie gegenüber dem ‚Daily Star‘.

Ihre neue Platte soll eine „zusammenhängende Geschichte“ erzählen: „Ich habe viel darüber nachgedacht und ich wollte einfach, dass die Leute das Gefühl haben, mit mir auf einer Reise zu sein, darauf bin ich sehr stolz. Dieses Album ist wirklich ruhig und es hat ruhige Botschaften.“