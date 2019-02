Robbie Williams: Das ist seine neuste Album-Idee

Freitag, 1. Februar 2019 11:50 Uhr

Robbie Williams will ein Album aus seinen ‚The Boy In The Dress‘-Songs machen. Das Kindebuch von David Walliams, das auf Deutsch den Titel ‚Kicker im Kleid‘ trägt, handelt von dem 12 Jahre alten Jungen Dennis, der sowohl ein großer Fußballfan wie alle seine Freunde ist, aber eine ebensolche Leidenschaft auch für die Mode hat.

Das Buch wurde bereits verfilmt und auch auf der Musical-Bühne soll die Geschichte ab Ende 2019 zu sehen sein. Die Songs und Dialoge dazu schrieb Robbie Williams gemeinsam mit seinem Langzeit-Songwriter-Kollegen Guy Chambers, aber er möchte die Songs des Musicals offenbar auch in Form eines eigenen Albums zusammenfassen.

„Sie finden beide, die Songs können für sich selbst stehen“

Ein Insider soll der britischen Zeitung ‚The Daily Star‘ verraten habe: „Robbie und Guy sind wirklich zufrieden mit den Tracks, die sie geschrieben haben und sie glauben, dass es zwar genial ist, die Geschichte auf der Bühne zu erzählen, dass die Songs aber ebenso für sich selbst stehen können. Die Musik von ‚The Boy In The Dress‘ wird definitiv als komplettes Album veröffentlicht werden und auch den großen Erfolg von ‚The Greatest Showman‘ [in dem Film wird ebenfalls die Diversität von Menschen gefeiert] hat keiner der beiden verpasst. Sie finden beide, die Songs können für sich selbst stehen.“

Offiziell bestätigt haben das aber bis jetzt weder Williams noch Chambers. Die Fans müssen auf offizielle Neuigkeiten also wohl noch ein wenig warten.