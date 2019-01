Robbie Williams: Diese Hollywood-Stars sollen seine Karriere wieder ankurbeln

Sonntag, 6. Januar 2019 21:20 Uhr

Für sein neues Album sucht sich Britenstar Robbie Williams Unterstützung und versucht es mit großen Namen, die mit ihm im Duett singen sollen.

Das neue Swing-Album des Sängers, der schon länger keinen großen Hit mehr hatte, soll dessen Karriere wieder ankurbeln. Der 44-jährige Williams möchte dafür laut „Mirror“ unter anderen mit Hugh Jackman arbeiten, aber auch Namen wie Catherine Zeta-Jones, Reese Witherspoon, Sacha Baron Cohen und Zooey Deschanel stehen auf seiner Wunschliste.

Das kommende Big-Band-Album des Sängers sich nahtlos in die Reihe der Swing-Alben „Swing when you’re winning“ und „Swing both ways“ einfügen. Die waren seine letzten erfolgreichen Werke.

Endlich wieder auf dem US-Markt Fuß fassen

Eine ungenannte Quelle sagt „Mirror“ dazu: „Wenn Robbie es schafft, in Vegas und mit dem neuen Album erfolgreich zu sein, könnte er endlich wieder auf dem US-Markt Fuß fassen. Die Beteiligung von Leuten wie Jackman und Sacha Baron Cohen wäre dabei ein großes Plus.“

Quelle: instagram.com

Auf den vorherigen Swing-Alben waren bereits Beiträge von Nicole Kidman und Kelly Clarkson zu hören. Williams‘ Liebe zum Swing hat er von seinem Vater Pete. Sein Agent wollte aber aktuell nichts zu dem vermeintlich geplanten Big Band Album sagen.