Robbie Williams geht auf’s Ganze: Duett mit Barbara Schöneberger!

Der britische Popstar Robbie Williams hat in Hamburg ein sogenanntes „Geheimkonzert“ gegeben. Dabeisein durfte nur, wer bei einem Radio-Gewinnspiel ein Ticket ergattert hatte.

Vor gerade einmal 100 Fans hat der britische Popstar Robbie Williams in der Hamburger Speicherstadt ein Mini-Konzert gegeben. Williams spielte im Theater Kehrwieder 45 Minuten lang Lieder aus seinem neuen Weihnachtsalbum „The Christmas Present“ und sang zudem Hits wie „Love my Life“, „The Road to Mandalay“ und „Feel“. Begleitet wurde er dabei von acht Musikern und zwei Sängerinnen. Die Zuschauer hatten ihre Tickets bei Gewinnspielen von Radiostationen aus ganz Deutschland gewonnen.

Für das Pressefoto kurz vor dem Auftritt hatte Williams noch einen schwarzen Jogginganzug mit dem Vereinsemblem seines Lieblingsfußballvereins Port Valle FC aus seiner Heimatstadt Stoke-on-Trent getragen. Für den Auftritt auf der kleinen Bühne schlüpfte der Brite stattdessen in eine schwarze, eng anliegende Jeans und ein schwarzes Jackett.

Gast in der NDR-Talkshow

Robbie Williams ist heute Abend Gast in der 863. Ausgabe der ‚NDR Talk Show‘ mit Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt. In der beliebten Sendereihe kommt es heute zum Showdown, schließlich ist Schöneberger bekennender Fan von Williams. Beide kennrn sich schon lönger, trafen 2012 bei Wetten, dass…?“ erstmals aufeinander. Somit wird Robbie heute Abend nicht nur in der Runde sitzen und auftreten – es wird auch zum Äußersten kommen: einem Duett mit Barbara!

Zumindest damit kommt sie in der Liga von Helene Fischer an: Denn die nahm gerade ein Duett mit dem Meister für dessen Weihnachtsalbum auf! Und der Mann gilt ja als besonders wählerisch! Andererseits muss er fett die Werbetrommel für sein erstes weihnachtliches Album rühren, da macht man schon mal Abstriche beim Gesangspartner…

Die weiteren Gäste, die diesem historischen Ereignis ab 22 Uhr in einigen dritten Programmen beiwohnen dürfen sind: Schauspieler Sebastian Koch, Musiker und Moderator Olli Schulz, „Brisant“-Moderatorin Mareille Höppner, Schauspieler Milan Peschel, Astronautin Samantha Cristoforetti und Sternekoch Alexander Herrmann. (dpa/KT)