Robbie Williams: Haut er in den nächsten 6 Wochen 2 neue Alben raus?

Robbie Williams könnte dieses Jahr noch zwei Alben veröffentlichen. Der 45-jährige Sänger veröffentlicht in wenigen Wochen sein erstes Weihnachtsalbum ‘The Christmas Present’.

Aber so wie es aussieht, könnte noch in diesem Jahr eine zweite Platte folgen. Denn das besagt ein Deal, den Williams bei ‘Universal Music’ unterzeichnete.

Quelle: instagram.com

Endlich sing er mit seinem Vater

Mike McCormack vom Label erklärte gegenüber ‘contactmusic.com‘ jetzt: „Ich habe Robbie als junges, frisches Mitglied von ‚Take That‘ in den Neunzigern unter Vertrag genommen, als ich bei ‚Virgin Music‘ war und schon damals war er eine große Persönlichkeit und es war ein Vergnügen, mit ihm zu arbeiten.“

Und weiter: „Er wurde dieser globale Superstar und ein unglaublicher Songschreiber. Es ist also ein Privileg, all diese großartigen Songs und das neue Material zu repräsentieren, das er in Zukunft schreiben wird.“

Wann die Platte erscheint und welche Songs drauf sein werden, ist noch nicht bekannt. Allerdings steht schon fest, wer auf seinem Weihnachtsalbum zu hören sein wird: Neben Helene Fischer und dem Boxer Tyson Fury wird Williams nämlich auch mit einem ihm sehr nahestehenden Menschen singen, wie er bei der Albumvorstellung kürzlich verriet:

„Mein Vater ist auf einem Song zu hören, der ‚A Wonderful Life‘ heißt und der wurde in Stoke-on-Trent geschrieben und aufgenommen. Ich bin froh und unglaublich stolz, dass viel von dem Album aus den fünf Städten kommt und dass es Jungs aus den fünf Städten singen, ich und mein Vater und der hat es echt drauf.“