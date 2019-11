Robbie Williams: Hier ist sein Weihnachtssong mit Helene Fischer

Robbie Williams (45) ist so ein großer Weihnachtsfan, dass er in diesem Jahr einfach mal ein komplettes Weihnachtsalbum macht. Darauf zu hören sind Festtagsklassiker aber auch eigene Songs wir berichteten). Nun wurde das gemeinsame Video mit Helene Fischer veröffentlicht.

„Ich bin mehr als begeistert, mein erstes Weihnachts-Album ankündigen zu können. Ich habe in meiner Karriere schon viel gemacht, aber mit dieser Veröffentlichung wird für mich ein Traum wahr“, freut sich der Brite.

Von wegen stille Nacht!

„Es hat sehr großen Spaß gemacht, das Album zu machen und kann es nicht erwarten, dass ihr es alle zu hören bekommt“. Darauf zu hören auch das weihnachtliche Duett „Santa Baby“ mit Helene Fischer (35).

“The Christmas Present“ ist Robbies 13. Studioalbum und ein weiterer Meilenstein in der glanzvollen Karrriere eines der beliebtesten und erfolgreichsten Künstler Großbritanniens. Geschrieben und aufgenommen wurden die Songs in einer ganzen Reihe von Locations, u.a. in London, Los Angeles und Vancouver.

„The Christmas Present“ bildet den krönenden Abschluss eines weiteren, großen Jahres für Robbie. Die Musikikone begann sein 2019 in spektakulärem Stil mit der ersten ausverkauften Las Vegas-Residency, im Juli gab er eine ausverkaufte Headlinershow im Rahmen der „Barclaycard British Summer Time Hyde Park“-Konzertreihe.