Robbie Williams kündigt Disco-Album an

Britenstar Robbie Williams‚ neues Album soll an die Klänge von „Discomusik“ angelehnt sein. Einen Veröffentlichungsplan hat der Meister allerdings noch nicht wirklich

Der „Angels“-Sänger erzählte jedenfalls, dass er sich für seine anstehendes Album, das der Nachfolger seines „The Heavy Entertainment Show“-Albums aus dem Jahr 2016 ist, vorrangig von Party-Musik hat inspirieren lassen.

Über Instagram Live erklärte der Frauenschwarm: „Ich muss schon sagen, wenn ich mir so die Trackliste meiner neuen Songs des brandneuen Albums anschaue, dass ich nicht weiß, wann es erscheinen wird. Es klingt sehr nach Disco.“

Er macht es wieder mit Kylie

Auf der Platte ist auch ein Lied zu finden, das der Musiker seiner Frau Ayda Field gewidmet hat, mit der er vier gemeinsame Kinder großzieht und die ihm dabei half, nach jahrelanger Alkoholsucht trocken zu werden.

Der australische Popstar Kylie Minogue hatte vor kurzem verraten, dass sie und Robbie an einem weiteren Duett arbeiten würden. Die beiden Stars hatten mit ihrem gemeinsamen Hit ‚Kids‘ aus dem Jahr 2000 einen riesigen Erfolg gefeiert und der Song ist auf Robbies „Sing When You’re Winning“-LP zu hören. (Bang)

Robbie Williams: Seine 11 Solo-Studioalben

1997: Life Thru a Lens

1998: I’ve Been Expecting You

2000: Sing When You’re Winning

2001: Swing When You’re Winning

2002: Escapology

2005: Intensive Care

2006: Rudebox

2009: Reality Killed the Video Star

2012: Take the Crown

2013: Swings Both Ways

2016: The Heavy Entertainment Show