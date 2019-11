Robbie Williams kündigt große Show in der Provinz an

Fans von Briten-Popstar Robbie Williams dürfen sich auf ein Highlight freuen: Der britische Popstar hat ein Benefizkonzert angekündigt – auf der Spielstätte seines Lieblingsfußballvereins in seiner Geburtsstadt Stoke-on-Trent.

Der 45-Jährige Ex-Take-That-Star wird am 20. Juni 2020 im Vale-Park-Stadion auftreten, der Spielstätte seines Lieblingsfußballvereins FC Port Vale, der aktuell in der vierten englischen Liga spielt. „Robbie kommt nach Hause!“, hieß es in einer Mitteilung seines offiziellen Newsletters. „Die Vorfreude ist riesig, nicht zuletzt bei Robbie selbst – er wurde ganz in der Nähe des Stadions geboren und wollte dort schon immer auftreten.“

Das Konzert soll drei wohltätigen Stiftungen zugutekommen, die sich um Kinder kümmern, darunter ein lokales Hospiz und Unicef UK.

Eine Tour ist nicht geplant

Übrigens: Robbies Geburtsstadt Stoke-on-Trent hat 255.000 Einwohner und liegt übrigens ganz in der Nähe mehrerer nordenglischen Großstädte wie Manchester, Birmingham, Liverpool und Sheffield.

Eine große Tournee hat Williams, der vor kurzem sein Weihnachtsalbum „The Christmas Present“ veröffentlicht hat, in naher Zukunft nicht geplant. „Das wird noch dauern. Das ist immer ein riesiger Aufwand“, sagte der Sänger der Deutschen Presse-Agentur in London. „Touren ist nichts, was ich regelmäßig machen möchte. Ich bin gut beschäftigt.“ Im Dezember gibt Williams aber anlässlich seines neuen Albums zwei Weihnachtskonzerte in London. (dpa/KT)