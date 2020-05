Robbie Williams übt scharfe Kritik an Oasis

Robbie Williams nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um Kritik an seinen Landsmännern und ehemaligen Oasis-Mitgliedern Liam und Noel Gallagher geht.

Laut Robbie haben es die Brüder in den Vereinigten Staaten nämlich nie bis zum Durchbruch geschafft. In einem YouTube-Video erklärte der ehemalige Take That-Frontmann: „So ist das im Vereinigten Königreich, wir sehen unsere britische Blase mit unseren Promis und denken, dass das auch außerhalb von Großbritannien Relevanz hat. Das hat es aber nicht…um ehrlich zu sein – die Songs waren nicht wirklich gut, so einfach ist das. Die Idee und das Konzept und das ganze Ding waren einfach nicht wirklich gut.“

Konzerte in Arenen

Zudem erzählte Robin: „Oasis hatten eine einigermaßen gute Karriere in den USA, aber nichts Großartiges. Noel machte diese Doppel-Sache mit Snow Patrol in Amerika, er spielte einigermaßen große Arenen, nichts Gigantisches, aber nichts wofür er sich schämen müsste. Aber es war kein Level, dass einen Mittvierziger glücklich macht, was seine Musik machen sollte.“(Bang)