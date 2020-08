01.08.2020 15:54 Uhr

Robin Schulz: Gelingt ihm mit diesem Bob Marley-Klassiker der Sommerhit 2020?

Der Sommer ist zwar trotz Corona schon in vollem Gange, aber der ultimative Sommerhit 2020 steht noch aus: Wenn man sich die aktuellen Neuveröffentlichungen ansieht, dann dürfte recht schnell auffallen, dass viele der heißen Sommerhit-Anwärter Songs sind, die Klassiker verwursten und in ein neues, zeitgemäßes Sound-Gewand packen.

Auch DJ und Star Produzent Robin Schulz schickt eine neue Nummer ins Rennen. Der Osnabrücker hat sich den Bob-Marley-Klassikers „Sun Is Shining“ vorgeknöpft und jetzt ein passendes Lyric-Video dazu rausgebracht.

Ein Song für den Sommer

Als energiegeladene, cluborientierte Version von „Sun Is Shining“ fügt Robin Schulz dem Downtempo-Original eine ansteckende Basslinie und Wohlfühl-Pianoakkorde hinzu und liefert damit einen Dance-Track, der regelrecht für den Sommer geschaffen wurde.

Ursprünglich auf Bob Marley & The Wailers‘ Album Soul Revolution von 1971 veröffentlicht, ist „Sun Is Shining“ einer der von der Kritik am meisten gelobten Tracks von Marley.

Eine große Ehre

„Es ist eine absolute Ehre, dafür ausgewählt worden zu sein“, freut sich Robin. „Bob Marley ist eine wahre Legende. Es ist ein Privileg und ein Höhepunkt meiner Karriere, die Gelegenheit zu haben, diesem großartigen Song meine individuelle Note hinzuzufügen. Ich freue mich wirklich auf die Veröffentlichung.“

Schulz trat 2014 mit seinem Remix von „Waves“ des niederländischen Hip-Hop-Künstlers Mr.Probz auf den Plan, der später eine Grammy-Nominierung für „Best Remixed Recording“ erhielt.

Einer, wie keiner

Seitdem hat er sich zu einem der bekanntesten Elektronikkünstler der Welt entwickelt und mit Künstlern wie David Guetta, Cheat Codes und zuletzt der schwedischen Sängerin und Songschreiberin Winona Oak für die Mai-Single „Oxygen“ zusammengearbeitet. Schulz hat es seit 2015 jedes Jahr in die begehrte DJ Mag „Top 100“-Liste geschafft.

Mit „Sun Is Shining“ hat Robin Schulz einen Bob-Marley-Klassiker in einen versunkenen Dance-Track mit ernsthaftem Crossover-Appeal verwandelt.