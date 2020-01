Robin Schulz rast mit Toni Garrn durch neues „In Your Eyes“-Video

Der dunkle Winter kann sein Spuren im Gemüt hinterlassen. Mit seinem neuen Song „In Your Eyes“ zeigt uns Robin Schulz den Weg aus der Dunkelheit zurück ins Licht.

Unser Guide: die norwegische Sängerin und Songwriterin Alida, deren kraftvolle, erhebende Stimme die Vocals für den neuen Track des deutschen Superstar-Producers liefert.

Ein wildes Rennen

„Exakt so stelle ich mir den Start in ein neues Jahr vor“, kommentiert Robin Schulz zu „In Your Eyes“. „Ich liebe den Vibe des Tracks und freue mich sehr, Alida an Bord zu haben. Diese Kollaboration ist der Beginn eines aufregenden Jahres, ich kann es schlicht nicht erwarten, loszulegen.“

Alida, die im Sommer 2019 aus Norwegen nach L.A. umzog und zu der Zeit an „In Your Eyes” mitschrieb, das später in Robins Hände fiel, sagt: „Es war einer dieser Songs, die sich quasi von selbst schreiben. Ich fühlte den Song praktisch das gesamte Jahr über, wusste jedoch bis dahin nicht, wie ich es am besten artikulieren soll. Robin Schulz hörte den Song und erweckte ihn zum Leben … Ich hoffe, er berührt die Menschen so, wie er mich berührt hat.“

Quelle: instagram.com

Begleitet wird „In Your Eyes“ von einem Musikvideo, das an die jüngsten Visuals zu „All This Love“ und „Rather Be Alone“ anknüpft. Erneut spielt Toni Garrn die Hauptrolle. Wir erinnern uns: das letzte Video zu „Rather Be Alone“ endete damit, dass die Avatare von Toni Garrn und Robin Schulz ein intergalaktisches Dance Battle für sich entschieden.

Nun werden sie in das nächste Level gebeamt: Im neuen Video erscheinen sie in einer dunklen Halle und neben ihnen zwei futuristische Motorräder. Level 2 kann beginnen…